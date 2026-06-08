Matías Araújo se somete a tratamiento en Barcelona por lesión muscular

El defensor uruguayo se encuentra en Barcelona para someterse a un tratamiento específico por una lesión muscular que lo mantiene fuera de acción. La decisión de viajar a España fue tomada de manera conjunta entre el jugador, el cuerpo técnico de la selección uruguaya y los especialistas médicos que habitualmente trabajan con él.

El defensor uruguayo Matías Araújo se encuentra en Barcelona para someterse a un tratamiento específico por una lesión muscular que lo mantiene fuera de acción.

La decisión de viajar a España fue tomada de manera conjunta entre el jugador, el cuerpo técnico de la selección uruguaya y los especialistas médicos que habitualmente trabajan con él. El objetivo es acelerar los tiempos de recuperación y evaluar con mayor precisión la evolución de la lesión, que apareció en plena preparación para la Copa del Mundo.

Aunque oficialmente no se establecieron plazos concretos para su regreso, en el entorno de la selección reconocen que resulta muy complicado imaginarlo disponible para el primer compromiso del torneo. La posible ausencia de Araújo representa un problema importante para el entrenador Marcelo Bielsa, quien se consolidó como uno de los líderes de la última línea uruguaya y fue una pieza fundamental durante el proceso clasificatorio.

Su experiencia internacional, su fortaleza física y su capacidad para imponerse en los duelos individuales lo transformaron en un futbolista indispensable dentro del funcionamiento colectivo de la Celeste. La delegación uruguaya tiene previsto trasladarse a la sede del Mundial en las próximas horas, donde continuará con la puesta a punto antes del debut.

Sin embargo, la situación de Araújo genera inquietud porque se trata de uno de los futbolistas más determinantes del plantel y porque el margen de tiempo para recuperarlo se reduce cada día más





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