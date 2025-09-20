Matías Alé Revela Problemas Legales que Amenazan su Boda con Martina Vignolo

El actor Matías Alé comparte detalles sobre sus problemas económicos y de salud mental, y revela una complicación legal que pone en riesgo su inminente matrimonio con Martina Vignolo. A dos meses de la boda, el actor se enfrenta a un problema burocrático derivado de un divorcio anterior que no se finalizó correctamente.

Para Matías Alé , contraer matrimonio con Martina Vignolo , con quien se comprometió durante la entrega de los premios Martín Fierro Federal en 2024, es sin duda uno de los momentos más felices de su vida.

En medio de la efervescencia que genera su prometedor futuro tanto personal como profesional, el actor repasó algunos episodios de su vida en el programa Dosis Semanal (El Nueve) con Augusto Pomar, donde no evitó abordar temas sensibles como sus dificultades económicas y los problemas de salud mental que ha enfrentado. En la entrevista, Alé hizo un recorrido por su trayectoria, destacando los momentos de mayor éxito profesional, una etapa en la que tuvo acceso a todo tipo de lujos y oportunidades. “Tuve de todo, mucho. Todo, todo. Sobre todo, mucha plata. La gastaba y seguía trabajando. ¿Qué hacía? Nada. Compraba autos, invertía en la compra de departamentos en pozo”, relató el actor, evidenciando la bonanza económica de aquellos años. Luego, explicó cómo sus activos comenzaron a disminuir en pocos años: “Después, no es que fuera desorganizado, pero cuando todo te llega de golpe y no tienes personas, quizás un padre, alguien que te guíe, yo estaba solo…”.\Posteriormente, el actor se refirió a la época en la que sufrió brotes psicóticos y cómo su salud mental se deterioró. “Cuando me enfermé, también perdí mucho, porque hubo trabajos no bien remunerados y pérdidas de dinero en tratamientos, medicinas y profesionales… Ese dinero ya no está y hoy, si me entran 10, intento guardar 3 para pagarle una facultad a mi hijo o para la boda”, reveló Alé, haciendo un balance de las consecuencias que la enfermedad tuvo en su vida personal y financiera. El actor, visiblemente afectado, compartió la difícil situación que atraviesa actualmente, la cual pone en riesgo su matrimonio con Martina Vignolo, a tan solo dos meses de la celebración de la boda. La pareja se encuentra ultimando los detalles para la ceremonia que tendrá lugar en Mar del Plata el 23 de octubre. Sin embargo, en medio de la emoción por las pruebas de vestuario, la elección del menú y la ambientación, recibieron una noticia inesperada que podría cambiar sus planes.\“Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar de Plata el 23 de octubre”, anunció Alé en el programa Ángel responde (Bondi), para luego revelar el problema burocrático que enfrentan. “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, me dijo ‘pero tú estás casado’. Le dije que antes de enfermarme yo estaba casado por civil y que había hecho el divorcio exprés. Pero me dijo que no estaba registrado, que no se pagaron las tasas”, explicó. El actor, preocupado por la situación, contactó a su abogado, Fernando Burlando, quien le informó que el proceso de divorcio nunca se finalizó correctamente. “Lo llamé a Burlando y me dijo que eso no se terminó de hacer. Así que se presentó ahora y supuestamente son dos meses porque esa causa estaba archivada. Pido, por favor, a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23 de octubre, por favor”, manifestó Alé, solicitando la comprensión de las autoridades para poder celebrar su matrimonio en la fecha prevista. Cabe recordar que, en octubre de 2015, Matías Alé contrajo matrimonio por civil con María del Mar Cuello Molar, quien consideraba el amor de su vida. Sin embargo, el matrimonio duró poco tiempo, ya que ella decidió separarse tras el brote psicótico que sufrió el actor, lo que añade una capa más de complejidad a su situación actual





Matías Alé Martina Vignolo Boda Divorcio Salud Mental Problemas Legales

