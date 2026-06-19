Mastellones logra emitir deuda a la tasa más baja en dólares tras reestructuración accionaria

La empresa láctea Mastellones colocó una Obligación Negociable por u$s 42 millones a una tasa del 6,50%, refinanciando una deuda más cara que vence en junio. La operación se da después del cambio de control accionario con participación de Arcor y Danone.

Mastellones Hnos. S.A. , una de las principales empresas lácteas de Argentina, celebró este jueves una drástica reducción del costo de financiamiento de la firma, con la salida al mercado de una nueva Obligación Negociable (ON) por primera vez tras la nueva conformación accionaria de la compañía.

La familia Bataille y el fondo de inversión Pegasus, que controlan la empresa, tomaron el control del 51,32% que les restaba del capital social y votos que estaban en manos de la familia fundadora y el fondo de inversión Consultatio. La nueva emisión de deuda ascendió a u$s 42 millones, con una tasa del 6,50% anual y un vencimiento de dos años desde la fecha de emisión.

Se trata de una de las menores tasas de interés globales logradas por empresas del sector privado en el mercado internacional de capitales. Los fondos obtenidos serán destinados a repagar la ON Clase G que vence el próximo 30 de junio con una tasa 4,5 puntos mayor, de 10,95 % TNA en dólares. De acuerdo con fuentes del mercado, al favorable resultado no le fue ajena la reestructuración de capital de la compañía, participada por Arcor y Danone.

Mastellones tiene un programa global de emisión de deuda de u$s 500 millones y apuntaba a una refinanciación de vencimientos con esta colocación. La ON de próximo vencimiento Clase G fue emitida en 2021 por u$s 110,8 millones, y era uno de los compromisos financieros más importantes para la láctea en el corto plazo. La colocación fue organizada por los bancos Galicia, Santander y Patagonia y participan como colocadores Puente, Balanz, Allaria, Facimex, Max Capital, Banco Comafi, SBS y PPI





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