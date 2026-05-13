Mastellone Hnos. transforma su matriz energética a 100% de fuentes renovables

Mastellone Hnos., una de las principales compañías argentinas de alimentos, ha logrado un objetivo que estuvo hasta ahora solo en la promesa: abastecerse completamente de energía eléctrica de fuentes renovables. Esta decisión, que pone fin a la dependencia de la energía convencional, le permitirá reducir las emisiones contaminantes, y posicionarse como uno de los principales referentes de sustentabilidad en la industria.

La transformación energética ya no es una promesa a futuro: empezó a redefinir el presente de las grandes compañías. En ese escenario, Mastellone Hnos. acaba de concretar un paso que marca un antes y un después para su operación industrial en el país: desde este año, el 100% de la energía eléctrica que utilizan sus plantas proviene de fuentes renovables.

El anuncio posiciona a la empresa como uno de los principales referentes de sustentabilidad dentro de la industria alimenticia argentina y consolida una estrategia ambiental que viene profundizando desde hace más de cinco años. La decisión impacta de lleno en la reducción de emisiones contaminantes: la compañía estima evitar la generación de 37.299 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e), uno de los gases asociados al calentamiento global





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