Franco Mastantuono, nuevamente en el once inicial, contribuyó a la victoria del Real Madrid sobre el Espanyol, manteniendo al equipo como líder invicto de la Liga española. Además, otros resultados relevantes se registraron en la jornada liguera.

Franco Mastantuono volvió a ser titular en el Santiago Bernabéu, consolidando su presencia en el once inicial del Real Madrid en la Liga española. El joven mediocampista argentino, una vez más en la alineación titular, fue parte fundamental del triunfo merengue frente al Espanyol , con un marcador final de 2-0. El partido, disputado en el emblemático estadio, vio al equipo blanco reafirmar su liderato y mantener el puntaje ideal en la competición.

Los goles del Real Madrid fueron obra del defensa brasileño Eder Militao, con un potente remate que abrió el marcador, y del delantero francés Kylian Mbappé, quien amplió la ventaja con un disparo desde fuera del área. El encuentro, clave en la lucha por el título, demostró la solidez del conjunto dirigido por Xabi Alonso y su capacidad para imponerse ante un rival directo, acumulando así una ventaja significativa en la tabla de posiciones.\El partido del Real Madrid no fue el único evento destacado de la jornada liguera. En otros encuentros, se registraron resultados importantes que afectaron la clasificación general. El Levante consiguió una contundente victoria por 4-0 sobre el Girona, demostrando su superioridad en el campo. El Girona, por su parte, sufrió dos expulsiones, lo que complicó su desempeño y facilitó la victoria del Levante. Por otro lado, el Villarreal logró una victoria ajustada de 2-1 frente al Osasuna, sumando puntos importantes en su lucha por los puestos de vanguardia. El Sevilla, bajo la dirección del entrenador argentino Matías Almeyda, también consiguió un triunfo valioso como visitante, imponiéndose al Alavés con un marcador de 2-1. Estos resultados, combinados con el desempeño del Real Madrid, resaltan la competitividad y la diversidad de la Liga española, donde cada partido presenta desafíos y oportunidades para los equipos involucrados, manteniendo la emoción y la expectativa entre los aficionados.\La presencia de Mastantuono en el once titular del Real Madrid es un indicativo de su creciente relevancia en el equipo. A pesar de haber sido amonestado y posteriormente reemplazado por Rodrygo en los últimos minutos del encuentro, su desempeño fue clave para el funcionamiento del mediocampo blanco. Su participación constante en los partidos, tanto en la Liga como en la Champions League, refleja la confianza que Xabi Alonso ha depositado en él, reconociendo su talento y potencial. El joven futbolista argentino, con cada partido disputado, continúa ganando experiencia y consolidándose como una pieza fundamental en el esquema táctico del Real Madrid. La combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos, como Mastantuono, es una de las claves del éxito del equipo merengue, asegurando un futuro prometedor y una constante búsqueda de la excelencia futbolística. La afición madridista, por su parte, celebra la aparición de nuevas figuras que, como Mastantuono, prometen grandes alegrías y la continuación de la rica historia del club





pagina12 / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Real Madrid Mastantuono Liga Española Fútbol Resultados Deportivos Espanyol Mbappé Militao Xabi Alonso

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

El uno por uno de los argentinos en el comienzo de la Champions: debuts, dos goles y rendimientos disparesDe Enzo Fernández a Franco Mastantuono: hubo 20 argentinos que tuvieron acción en esta primera fecha de Champions League.

Leer más »

Xabi Alonso opinó sobre el exabrupto de Simeone en la ChampionsEl entrenador del Real Madrid habló en la previa de un nuevo cruce de La Liga sobre el cruce del Cholo, DT del Atlético de Madrid, con un hincha del Liverpool.

Leer más »

Real Madrid vs. Espanyol, por LaLiga: horario, dónde ver en vivo y formacionesEl Merengue recibirá la visita del equipo Periquito en el Santiago Bernabéu y buscará seguir con puntaje perfecto tras la victoria en Champions League.

Leer más »

El 'palito' de Flick a Real Madrid a días de la gala del Balón de OroEl director técnico de Barcelona habló en conferencia de prensa donde hizo alusión a la entrega del premio. Además, opinó de la expulsión del Cholo Simeone.

Leer más »

Mastantuono sigue creciendo: Titular con el Real Madrid en la victoria contra el EspanyolEl joven argentino Franco Mastantuono suma minutos y experiencia en Europa con el Real Madrid. Destacó en la victoria contra el Espanyol, mostrando destellos de su calidad y consolidando su presencia en el equipo.

Leer más »

“¿Me cambias a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóEl futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.

Leer más »