Mastantuono sigue creciendo: Titular con el Real Madrid en la victoria contra el Espanyol

El joven argentino Franco Mastantuono suma minutos y experiencia en Europa con el Real Madrid. Destacó en la victoria contra el Espanyol, mostrando destellos de su calidad y consolidando su presencia en el equipo.

Franco Mastantuono continúa acumulando minutos y experiencia en su nueva aventura europea. El exjugador de River Plate, ahora parte del Real Madrid , fue titular por cuarta vez en la temporada este sábado en el partido que su equipo, el Real Madrid , ganó 2 a 0 al Espanyol en la quinta jornada de la Liga Española , de la cual el Merengue es líder con puntaje perfecto. El futbolista azuleño, de apenas 18 años, se está ganando un lugar relevante en un conjunto donde la competencia es feroz.

Después de haber jugado 63 minutos el martes en la victoria 2 a 1 sobre el Olympique de Marsella en la Champions League, volvió a saltar al campo desde el inicio, a pesar de que el entrenador Xabi Alonso está implementando un sistema de rotación para dosificar las cargas físicas, argumentando que la temporada es una maratón que se extiende hasta mayo. Mastantuono jugó posicionado sobre la banda derecha en un ataque que contó con la reincorporación de Vinícius Júnior, quien había sido suplente ante el Olympique, y también con Gonzalo García y el letal Kylian Mbappé. El joven argentino aportó destellos de su calidad, aunque no logró desequilibrar el juego de la misma forma que lo hacía en River Plate. Sin embargo, su equipo logró sacar adelante un partido que, en principio, se preveía complicado.\Más allá del desempeño individual de Mastantuono, el Real Madrid se enfrentó a un Espanyol que había sido la revelación en el inicio de la temporada. Tras haberse salvado del descenso en la última jornada de la temporada anterior, el equipo catalán había comenzado la actual campaña con tres victorias, incluyendo una sobre el Atlético de Madrid en el debut, y un empate. Frente a la constelación de estrellas madrileñas, el entrenador visitante, Manolo González, planteó una estructura defensiva sólida, preparada para salir al contragolpe. Logró neutralizar a los atacantes del Real Madrid y mantener el partido bajo control hasta que sucedió algo inesperado: a los 22 minutos del primer tiempo, el defensa brasileño Éder Militão se atrevió a disparar un derechazo desde 30 metros que sacudió la red de la portería defendida por el serbio Marko Dmitrovic. Este gol cambió el rumbo del encuentro. El Espanyol, sin herramientas para modificar su estrategia ante la desventaja, se vio superado. Para colmo, al inicio del segundo tiempo, Kylian Mbappé marcó otro gol de larga distancia, aprovechando una respuesta poco convincente del portero Dmitrovic, ampliando la ventaja. Este fue el séptimo gol del delantero francés en seis partidos esta temporada. Aunque todavía quedaban 43 minutos por jugar, este gol virtualmente sentenció el encuentro, que transcurrió con poca emoción hasta el final. El Espanyol nunca estuvo cerca de revertir la situación, y el Real Madrid administró el juego. Como parte de la gestión de las cargas, Xabi Alonso sustituyó a Mastantuono a los 32 minutos del segundo tiempo, dando entrada a Brahim Díaz. Los 77 minutos jugados por Mastantuono en este partido fueron su mayor tiempo de juego con la camiseta del Real Madrid.\El final del partido sirvió también para que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga sumaran sus primeros minutos de la temporada, después de superar lesiones que los habían mantenido fuera de las canchas durante un largo periodo. El jugador inglés se había sometido a una operación en el hombro izquierdo tras el Mundial de Clubes, mientras que el francés superó un complicado esguince en el tobillo derecho. Esta victoria representó la quinta consecutiva del Real Madrid en la Liga, consolidándose como líder. Por su parte, el Espanyol sufrió su primera derrota de la temporada y extendió su racha sin victorias en el estadio Santiago Bernabéu, una sequía que pronto cumplirá tres décadas. Su última victoria en este campo fue el 21 de abril de 1996, cuando se impuso 2 a 1 con dos goles de Jordi Lardín. Los dos equipos tendrán poco tiempo de descanso, ya que la sexta jornada de la Liga se disputará entre semana. El martes, el Real Madrid visitará al Levante, mientras que el Espanyol recibirá al Valencia





clarincom / 🏆 3. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Franco Mastantuono Real Madrid Espanyol Liga Española Fútbol

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

La figura del Real Madrid que volvería para el clásico contra el AtléticoUn volante clave para el Merengue ya fue incluido en la lista de la Champions y ahora se prepara para su regreso en La Liga.

Leer más »

El uno por uno de los argentinos en el comienzo de la Champions: debuts, dos goles y rendimientos disparesDe Enzo Fernández a Franco Mastantuono: hubo 20 argentinos que tuvieron acción en esta primera fecha de Champions League.

Leer más »

Los grandes ausentes en la lista de la Selección argentina para el Mundial Sub 20 de ChileSin Claudio Echeverri ni Franco Mastantuono, se conoció la nómina que representará a la Albiceleste en el certamen juvenil.

Leer más »

Xabi Alonso opinó sobre el exabrupto de Simeone en la ChampionsEl entrenador del Real Madrid habló en la previa de un nuevo cruce de La Liga sobre el cruce del Cholo, DT del Atlético de Madrid, con un hincha del Liverpool.

Leer más »

Real Madrid vs. Espanyol, por LaLiga: horario, dónde ver en vivo y formacionesEl Merengue recibirá la visita del equipo Periquito en el Santiago Bernabéu y buscará seguir con puntaje perfecto tras la victoria en Champions League.

Leer más »

El 'palito' de Flick a Real Madrid a días de la gala del Balón de OroEl director técnico de Barcelona habló en conferencia de prensa donde hizo alusión a la entrega del premio. Además, opinó de la expulsión del Cholo Simeone.

Leer más »