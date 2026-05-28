Mastantuono excluido del plantel mundialista argentino y la expectativa de la convocatoria final

El futbolista Franco Mastantuono no forma parte de la delegación argentina para la próxima Copa Mundial tras una baja en su rendimiento en el Real Madrid. El cronista Gastón Edul confirma que la lista de convocados se publicará el sábado, al margen de las Copas Libertadores y Sudamericana. Se reportan signos de mejora de otros jugadores, mientras se discuten cambios legislativos sobre licencias de conducir mayores de 65 años y un incidente local de sospecha en el transporte público.

El futbolista Franco Mastantuono , que integra la plantilla del Real Madrid , fue dejado de lado por la selección argentina tras una importante caída en su rendimiento con el equipo español.

Según el periodista Gastón Edul, la noticia que circuló rápidamente en redes sociales indica que el jugador no será parte de la delegación que representará a Argentina en la próxima Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Edul declaró con firmeza: Franco Mastantuono no irá al mundial, la lista de convocados saldrá en las próximas horas y el jugador del Real no ocupará lugar.

La retirada de Mastantuono genera un vacío inesperado en el arsenal del técnico Lionel Scaloni. No obstante, el cronista reflexionó que el anuncio de la lista oficial de convocados se espera que se publicite antes del plazo final, el sábado que viene.

Al considerar la programación de la semana, que incluye las Copas Libertadores y Sudamericana, es probable que el comité de selección publique el plantel el viernes, una vez que la mayoría de los jugadores concluyan sus compromisos con sus clubes. Esta medida permitirá a los jugadores que estén en la frontera de la prelista concentrarse en la preparación física y táctica necesaria para la competición global.

En medio de la noticia que avanza, otros dos jugadores que luchaban por un lugar en el equipo de Scaloni mostraron señales positivas de que podrían ganar su espacio definitivo en la delegación. Allí se destaca la mejora de sus actuaciones en las competencias locales y la adaptación a la metodología del entrenador.

Estas indicaciones ofrecen una perspectiva esperanzadora para los futuros líderes de la selección, quien buscará talentos que estén en forma y alineados con la filosofía del centro del mundo. Mientras tanto, la dirección del fútbol argentino está afinando los últimos detalles para revelar la plantilla de los 23 jugadores que representarán a su país en la Copa del Mundo, un partido que requiere una preparación exhaustiva y una estrategia clara.

Por otra parte, en noticias ajenas al contexto deportivo, surgió un tema de debate: las recientes modificaciones legislativas relacionadas con las licencias de conducir que afectan a los conductores mayores de 65 años, una cuestión que ha llamado la atención de los medios y la población. A su vez, en el ámbito local, se contó el caso de un remisero que encontró a Agostina y reportó una actitud sospechosa de un detenido, un episodio que permitió destacar la importancia de mantener la seguridad y la vigilancia en los servicios de transporte público





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