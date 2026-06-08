The massive farewell to Indio Solari, one of Argentina's most beloved football players, has entered its second day. The event, held at the Polideportivo Municipal José María Gatica in Villa Domínico, has attracted thousands of fans who are still lining up for the last goodbye. The event has been a moving and popular one, with the government and local authorities ensuring the safety and well-being of the attendees.

ingresó de lleno en la madrugada de este lunes, consolidándose como una de las movilizaciones populares más grandes y conmovedoras de la historia argentina, y se espera que continúe durante varias horas más, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que todavía hace fila para el último adiós.

Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico con el barrio porteño de Barracas— la gran pregunta que se hacen los miles de fieles que siguen llegando a Avellaneda esKicillof se diferenció del Gobierno por el adiós a Indio Solari: 'Respondimos con comunidad organizada' Masiva despedida a Indio Solari. Foto: agencia Xinhua. Desde el inicio del operativo, el entorno más íntimo del exlíder de Los Redondos buscó llevar tranquilidad a la multitud.

A través de sus comunicados oficiales, la familia del 'ministro' dejó en claro que la prioridad absoluta es contener el desborde de amor de los fanáticos.

'Habrá tiempo para que nadie se quede sin su adiós. Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós' Bajo esta premisa, la decisión de dar por concluido el funeral corre pura y exclusivamente por cuenta de su círculo íntimo.

Sin embargo, la ingeniería logística montada en el Polideportivo Gatica se diseñó para funcionar durante toda la noche de este domingo y la mañana del lunes, garantizando el flujo incesante de personas. Según datos confirmados por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el ritmo de ingreso a la capilla ardiente es de.

Con más de 200.000 ingresos registrados de forma directa frente al fétero y una marea humana de más de un millón de personas copando las inmediaciones, las proyecciones indican lo siguiente: El ingreso continuará habilitado durante toda la madrugada para absorber a las miles de personas que acampan y avanzan pacíficamente por las calles de Avellaneda. Se prevé que las puertas permanezcan abiertas al menos hasta la mañana o el mediodía de este lunes, momento en que el flujo de la fila comience a mermar y la familia disponga el inicio del cortejo final hacia el cementerio para el último e íntimo adiós.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio local ratificaron que los equipos de salud, bomberos y fuerzas de seguridad mantendrán el despliegue de asistencia de manera ininterrumpida, asegurando que esta liturgia popular, que se desarrolla con un comportamiento ejemplar y sin incidentes, dure exactament





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