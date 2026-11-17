El Frente Renovador y el Peronismo Federal sellaron una alianza estratégica en el Teatro Otamendi. Sergio Massa y Juan Andreotti organizaron el encuentro para unificar fuerzas opositoras a Javier Milei.

El escenario político argentino registró un desplazamiento significativo este 17 de octubre durante la conmemoración del Día de la Militancia. Distintos sectores del justicialismo convergieron en San Fernando, provincia de Buenos Aires, para exhibir un acercamiento concreto de cara a las elecciones de 2027. La consigna central fue terminar con la interna partidaria y presentar una alternativa unificada.

Firma de alianza entre el Frente Renovador y el Peronismo Federal

El encuentro selló formalmente una alianza entre el Peronismo Federal y el Frente Renovador. Sergio Massa, líder del Frente Renovador, y Juan Andreotti, intendente de San Fernando, fueron los protagonistas centrales de la cita. El acto tuvo lugar en el Teatro Otamendi y reunió a intendentes bonaerenses junto con figuras nacionales de primer nivel. Entre los asistentes se encontraron Sergio Uñac, gobernador de San Juan; Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero; y Natalia de la Sota, vicegobernadora de Córdoba. También participaron dirigentes de la CGT y representantes del kirchnerismo como Mayra Mendoza, Mariano Recalde, Julián Álvarez y Teresa García.

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La fotografía de la unidad dejó entrever las primeras señales de una corriente interna que comienza a tomar forma. Esta nueva coalición busca disputar con el gobernador Axel Kicillof la conducción del peronismo. El entendimiento entre el Frente Renovador y el Peronismo Federal fue el resultado de una serie de reuniones previas. Estas charlas permitieron acercar posiciones sobre la conformación de un posible frente nacional, aunque persisten diferencias respecto de quién debería encabezar la fórmula presidencial. La participación de la Liga de Intendentes, integrada por figuras como Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, buscó tender puentes entre las distintas vertientes del justicialismo provincial.

Ausencia de Axel Kicillof y el Movimiento Derecho al Futuro

La postal de unidad quedó incompleta con la ausencia de Axel Kicillof y los integrantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). En La Plata aseguraron que no habían sido invitados formalmente. Representantes de la Gobernación manifestaron que "estuvimos todos juntos en la misa de Luján" y que hubo conversaciones el fin de semana sobre las PASO, pero "en ningún momento nos hablaron del encuentro". Kicillof optó por estar presente con estudiantes en la Universidad de La Plata durante la celebración.

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Los organizadores, en cambio, rechazaron que se tratara de una exclusión maliciosa. Explicaron que la convocatoria buscó reunir a sectores que vienen explorando una estrategia electoral compartida. Sergio Massa aclaró que el MDF había sido invitado, pero que hubo "desinteligencia respecto de si había o no oradores". Esta discrepancia suma otro indicio sobre el alcance de la articulación política entre Massa y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien mantiene su voluntad de recuperar sus derechos políticos para competir el próximo año.

Posiciones de los líderes y proyección a las PASO

A 54 años del regreso de Juan Domingo Perón al país, el justicialismo realizó una demostración de fuerza en la construcción de una alternativa al modelo de Javier Milei. "Lo más importante es construir la unidad del peronismo y abrazar a otros sectores", expresó Massa a la salida del evento. El líder del Frente Renovador evitó referirse a una eventual candidatura propia, pero dejó claro su deseo de diálogo. "Hay que sentarse con todos. Acá hay muchos que quieren liderar el país", sostuvo, refiriéndose a la diversidad de aspiraciones dentro del peronismo.

Detrás de la organización del acto también estuvieron Massa y Juan Manuel Olmos, quien subrayó que "Massa sería un gran candidato, pero no es el único". En la foto aparecieron varias figuras que suenan para integrar una fórmula presidencial. Además de los gobernadores mencionados, se visualizó la presencia del tucumano Juan Manzur. Natalia de la Sota enfatizó la necesidad de que la política vuelva a escuchar. "Poner la oreja y el corazón. Hay que pensar y lograr con grandeza las maneras de coincidir en un programa. Y si no se puede, lo resolveremos en las PASO", manifestó la vicegobernadora cordobesa.

Impacto real en el tablero político y siguiente paso

La asistencia del kirchnerismo no supone un respaldo explícito de Cristina Kirchner a una eventual candidatura de Massa, pero sí constituye una señal de aval político al acercamiento. Las encuestas sitúan a la expresidenta entre los dirigentes con mayor imagen positiva. Ella aguarda una respuesta favorable de las Naciones Unidas que le permita revertir la condena de los tribunales argentinos. Máximo Kirchner reivindicó esta posición durante su actividad por el Día de la Militancia en La Pampa, donde encabezó una convocatoria propia.

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Massa aspira a contar con el apoyo del kirchnerismo ante un eventual enfrentamiento con Kicillof, si finalmente decide competir por la candidatura presidencial. En la antesala de la cumbre de San Fernando hubo otro gesto que no pasó inadvertido. El entendimiento entre Cristina Kirchner y Massa para impulsar a Guillermo Michel como representante del peronismo en el Consejo de la Magistratura dejó una señal concreta de cooperación política. Este movimiento indica que, aunque la disputa por la conducción del peronismo continúa, los actores están construyendo espacios de convergencia estratégica a mediano plazo.