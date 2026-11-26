La Semana Mass 2026 llega al Centro Cultural 25 de Mayo el 26 de noviembre. Una muestra gratuita reúne películas de los festivales de Málaga y San Sebastián para fortalecer lazos culturales con Argentina.

La Semana de los Festivales de Málaga y San Sebastián, conocida como Mass 2026, se presentará en Buenos Aires durante tres días consecutivos. Esta iniciativa cultural busca utilizar el cine como una herramienta para construir puentes entre diferentes culturas y permitir el reconocimiento de experiencias compartidas. La programación se llevará a cabo del jueves 26 al sábado 28 de noviembre en el Centro Cultural 25 de Mayo, ubicado en la zona de Villa Urquiza.

Programación y Selección Cinematográfica

El evento abrirá sus puertas al público con una entrada completamente gratuita, facilitando el acceso a una selección rigurosa de seis películas. Estas obras han sido elegidas de las últimas ediciones de dos de los encuentros cinematográficos más prestigiosos de España, el Festival de Málaga y el Festival de San Sebastián. Las proyecciones están programadas para las horas de la tarde y la noche, específicamente a las 18 y a las 21 en la sala principal del centro cultural.

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La selección narrativa recorre diversas facetas de la vida contemporánea, abordando temas profundos como los vínculos familiares y las complejas relaciones de pareja. Además, la muestra destaca las luchas sociales por conquistar espacios que históricamente han estado vedados a las mujeres, reflejando cambios estructurales en la sociedad. También se exploran nuevas expresiones artísticas, incluyendo la evolución del flamenco, ampliando el alcance de la muestra más allá del cine tradicional.

Directores de Festivales y Diálogo Cultural

La organización de esta semana cultural está a cargo del Ministerio de Cultura porteño, contando con el apoyo institucional clave de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. Esta colaboración institucional es fundamental para garantizar la calidad y el alcance del evento en territorio argentino. La propuesta trasciende la simple exhibición de películas, buscando generar un encuentro directo entre realizadores, artistas y el público espectador.

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La presencia de Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga, y José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, adquiere una relevancia especial durante estos días. Rebordinos estará en Argentina hasta el final de las funciones del festival de su ciudad, que concluirán a fines de año. Ambos directores participan activamente para dialogar con el público, reflexionar sobre sus vivencias y conocer las perspectivas locales sobre las obras proyectadas.

Visibilidad del Cine Español en Argentina

Juan Antonio Vigar ha destacado que este proyecto conjunto es vital por dos razones principales para la industria audiovisual ibérica. La primera razón es fundamental, ya que permite darle visibilidad al cine español seleccionado en sus festivales, considerando que es el mejor cine español que puede verse en el país. Vigar asegura que abrir ventanas de exhibición en Argentina es necesario por la hermandad de las industrias y la lengua común.

Por otra parte, Vigar explica que la iniciativa facilita una relación directa con los agentes del tejido audiovisual argentino. Esta conexión abre las puertas de los festivales españoles para que el cine argentino, descrito como enormemente interesante, tenga pantallas de visibilidad en España y desde allí hacia Europa. El objetivo final es favorecer el conocimiento y la divulgación bidireccional, permitiendo que el cine de ambos países se conozca mutuamente.

Compromiso con el Cine Independiente y de Autor

José Luis Rebordinos coincide plenamente con la visión de su colega, señalando una presencia creciente de cine argentino en Málaga y San Sebastián cada año. Asimismo, observa que la relación entre ambas cinematografías es muy fluida y que los festivales están ayudando a intensificar este vínculo recíproco. La capacidad de intercambio se fortalece gracias a la apertura de los circuitos tradicionales hacia producciones que a menudo quedan fuera de los grandes circuitos comerciales.

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Ante la pregunta sobre cómo sostener el compromiso con el cine independiente frente a una industria concentrada, Rebordinos afirma que los festivales como Málaga y San Sebastián deben dar espacio a todo tipo de cine, incluyendo obras de calidad que no encuentran distribución comercial. Menciona ejemplos como las películas La bola negra y El ser querido, que pasaron por Cannes y luego por secciones paralelas de San Sebastián, demostrando la diversidad del catálogo.

Rebordinos explica que es necesario utilizar cine que atrae público y patrocinadores para hacer crecer el festival, lo que permite luego dar cabida a otros tipos de cine menos comerciales. Juan Antonio Vigar añade que en Málaga el lema es que su singularidad es la generalidad. Esta filosofía implica la capacidad de albergar lo mejor del cine español y en español, presentando una realidad rica, diversa y plural que los festivales tienen la responsabilidad de mostrar al mundo.