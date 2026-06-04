Masivas protestas en Argentina exigen justicia por el femicidio de Agostina Vega

Manifestaciones en varias ciudades, encabezadas por Ni Una Menos y otros sectores, reclaman el fin de la violencia de género tras el asesinato de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Este miércoles, diversas ciudades del país fueron escenario de manifestaciones masivas cuyo objetivo principal fue denunciar la violencia de género y exigir justicia por los femicidios que siguen conmocionando a la sociedad.

El caso que más resonó en la jornada fue el de Agostina Vega, una adolescente de catorce años asesinada en la provincia de Córdoba después de haber estado desaparecida una semana. En la capital cordobesa, familiares, amigos y miembros de organizaciones feministas portaron carteles, banderas y pancartas con el nombre y la imagen de la joven, mientras recorrían las calles bajo una llovizna persistente que no apagó la indignación de los presentes.

La marcha, encabezada por los abuelos maternos y una tía de la víctima, se combinó con la presencia de jubilados, sindicatos, colectivos de discapacidad, estudiantes y muchos otros sectores que se sumaron al reclamo de justicia, transformando la protesta en una manifestación amplia y transversal. En la Ciudad de Buenos Aires, la Plaza del Congreso se pobló de una multitud que colmó el espacio frente al Palacio Legislativo como parte de la undécima marcha federal convocada por el colectivo Ni Una Menos.

Agrupaciones feministas esperaron la lectura del documento principal mientras la gente expresaba su repudio por el fallecimiento de Agostina. La concentración, que se prolongó sin incidentes, coincidió con una protesta simultánea de jubilados, reforzando la idea de que la lucha contra la violencia machista se ha entrelazado con otras reivindicaciones sociales, económicas y laborales.

Durante el acto central, representantes de Ni Una Menos leyeron un texto que denunciaba un supuesto retroceso en los derechos de las mujeres y diversidades, y que exigía una respuesta inmediata de las autoridades encargadas de la prevención e investigación de la violencia de género. Una encuesta nacional realizada entre el 1 y el 3 de junio, con una muestra de 1.200 personas y un margen de error de +/- 3,1%, reveló que el 61,9% de los encuestados considera que el caso de Agostina refleja un problema estructural, mientras que el 72,2% afirma que la violencia contra las mujeres constituye una condición social arraigada, y solo el 21,4% la ve como una cuestión de casos aislados.

Estos datos indican que, más de una década después del surgimiento del movimiento Ni Una Menos, la mayoría de la población reconoce la violencia de género como una problemática de alcance colectivo, no como episodios puntuales. Los resultados subrayan la necesidad de políticas públicas contundentes y una respuesta institucional que vaya más allá de la mera condena simbólica, enfocándose en la prevención, la asistencia a víctimas y la sanción eficaz de los agresores.

La figura de Agostina Vega se ha convertido en un símbolo del dolor y la indignación que atraviesa el país, y su memoria sigue impulsando a la sociedad a demandar cambios estructurales que garanticen la seguridad y los derechos de las mujeres y diversidades





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