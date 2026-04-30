Masiva movilización de la CGT en Plaza de Mayo contra la reforma laboral y la política económica de Milei

La CGT llevó a cabo una importante protesta en Plaza de Mayo en rechazo a las medidas económicas del gobierno, incluyendo la reforma laboral. La central obrera no descarta un paro general y denuncia el deterioro de las condiciones laborales y sociales en el país.

La Confederación General del Trabajo ( CGT ) realizó este jueves una masiva movilización en Plaza de Mayo, en la antesala del Día del Trabajador. La protesta se centra en la fuerte oposición a la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei y a su política económica en general.

Líderes de la central obrera, como Jorge Sola y Cristian Jerónimo, expresaron su profundo rechazo a las medidas gubernamentales, calificándolas de perjudiciales para los trabajadores y para la economía del país. Jerónimo criticó duramente al Presidente, afirmando que su visión no refleja la realidad que vive la mayoría de la población argentina, que enfrenta una situación económica crítica y dificultades para llegar a fin de mes.

La CGT advirtió que, tras el acto en Plaza de Mayo, considerará 'una medida de fuerza mucho más fuerte', sin descartar la posibilidad de un paro general nacional, lo que podría generar una paralización significativa de las actividades en todo el país. El documento presentado por la CGT, titulado 'El trabajo es con derechos o es esclavo', denuncia un retroceso en la calidad de vida de los argentinos, evidenciado por indicadores laborales, económicos y sociales preocupantes.

La central obrera acusa al gobierno de dividir a la sociedad, promover el enfrentamiento y poner en riesgo la paz social. Además, critica la reforma laboral por despojar a los trabajadores de sus derechos y advierte sobre la falta de incentivos para el crecimiento productivo, la caída de la actividad económica, la inflación persistente y el cierre de miles de establecimientos comerciales e industriales.

La CGT también denuncia el silencio sobre los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el endeudamiento masivo de la población y el colapso del sistema de salud, con un desfinanciamiento de las obras sociales y recortes en el PAMI. La central obrera enfatiza la necesidad de un modelo de desarrollo inclusivo, con inversión pública y políticas que promuevan el empleo de calidad y la justicia social.

La movilización en Plaza de Mayo representa un punto de inflexión en el conflicto entre la CGT y el gobierno, y podría desencadenar nuevas medidas de protesta si no se logran alcanzar acuerdos que satisfagan las demandas de los trabajadores. La CGT se compromete a defender los derechos laborales por todas las instancias, incluyendo la judicial, y a seguir luchando por un país con mayor justicia social y oportunidades para todos.

La situación económica y social del país es descrita como crítica, con un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, un aumento de la desocupación y la informalidad laboral, y una creciente preocupación por el endeudamiento personal y familiar. La central obrera insta al gobierno a reconsiderar su política económica y a buscar soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos y garantizar un futuro más próspero para todos





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