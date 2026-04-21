Masacre en Teotihuacán: Ataque armado contra turistas deja una fallecida y múltiples heridos

Un hombre armado irrumpió en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, asesinando a una turista canadiense y dejando a varios heridos antes de suicidarse. Las autoridades investigan los motivos del atacante.

El pasado lunes, una jornada que debía ser de esparcimiento cultural en la icónica Zona Arqueológica de Teotihuacán se transformó en una tragedia sin precedentes. Julio César Jasso Ramírez, un hombre de 27 años originario de la Ciudad de México y con domicilio en la Alcaldía Gustavo Madero, escaló una de las estructuras piramidales emblemáticas portando un arma de fuego.

En un acto de violencia indiscriminada, el sujeto abrió fuego contra los turistas que se encontraban en el monumento, dejando un saldo lamentable de víctimas fatales y numerosos heridos. La identidad del agresor fue confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tras el hallazgo de su credencial de elector entre sus pertenencias. Tras cometer el ataque, el individuo se quitó la vida en el lugar de los hechos. Los detalles recopilados por las autoridades revelaron una escena devastadora. En el primer descanso de la pirámide, los peritos localizaron el cuerpo sin vida de una turista de origen canadiense, quien sufrió impactos directos en la cabeza. La Fiscalía Especializada de Homicidios del Valle de México dio cuenta de la recolección de más de veinte casquillos de calibre .380, un cartucho suelto y una funda de cuchillo táctico. Los testimonios de los presentes destacaron un detalle perturbador sobre la vestimenta del atacante: Jasso Ramírez lucía una camiseta con la leyenda Disconnect and self destruct y portaba una imagen generada mediante inteligencia artificial que lo mostraba junto a Dylan Bennett y David Harris, los perpetradores de la masacre escolar de Columbine de 1999, sugiriendo una inquietante ideología detrás de sus actos criminales. La magnitud de esta tragedia alcanzó a ciudadanos de diversas nacionalidades, reflejando el alcance global del impacto en un sitio turístico de alta afluencia. Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Colombia, Brasil, Estados Unidos, Rusia y Canadá, quienes sufrieron desde impactos directos de bala hasta lesiones traumáticas derivadas de caídas al intentar ponerse a salvo durante el tiroteo. Las autoridades médicas locales continúan brindando atención a las personas lesionadas, cuyas edades oscilan desde niños de seis años hasta adultos mayores. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó enérgicamente los sucesos y manifestó su profunda solidaridad con las familias de las víctimas, asegurando que se ha instruido una investigación exhaustiva a través del Gabinete de Seguridad. Mientras tanto, las secretarías de Gobernación y Cultura han desplegado personal en la zona para coordinar el apoyo necesario y colaborar estrechamente con las representaciones diplomáticas de los países afectados, buscando esclarecer cómo un individuo pudo acceder armado a uno de los sitios más protegidos y visitados de la nación





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