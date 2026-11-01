Masacre en Francia: Jean-Paul Monnot mata a sus hijos y se suicida

Jean-Paul Monnot asesinó a sus dos hijos y a su suegra en Francia antes de quitarse la vida. Se revelan antecedentes criminales y detalles de la tragedia.

El 2 de septiembre, en la localidad de Gy, ubicada en el departamento de Haute-Saône al este de Francia, se registró una trágica masacre familiar que conmocionó a la región. Jean-Paul Monnot, un hombre de 42 años, fue el responsable de la muerte de sus dos hijos, de 6 y 10 años de edad, así como de su suegra, quien tenía 74 años. Tras cometer los crímenes, el padre de familia se quitó la vida para evitar enfrentar un proceso penal. Este evento ha llevado a la luz pública una versión muy diferente de la imagen que el acusado proyectaba en su comunidad.

Contraste entre imagen y antecedentes

Durante años, Monnot fue conocido en su barrio y en el ámbito deportivo con el apodo de Osito de peluche. Este sobrenombre, que en francés se traduce como Nounours, le fue otorgado debido a su contextura física y musculatura, según reconstruyeron los medios locales. Jugaba en el club FC Monts de Gy, donde gozaba de reconocimiento por su dedicación al deporte amateur. Sin embargo, esta imagen de vecino amable y deportista contrastaba fuertemente con un historial judicial oscuro que se hizo público tras la tragedia.

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Según una publicación de La Dépêche du Midi, Monnot tenía registrados alrededor de un centenar de hechos vinculados a robos agravados. Esta información revelada contrastó directamente con los primeros datos difundidos por la Fiscalía de Vesoul, que inicialmente había indicado que el hombre no registraba condenas por delitos contra las personas. La aparición de estos antecedentes criminales ha cambiado significativamente la percepción pública sobre el asesino, mostrando una faceta oculta detrás de su identidad como padre y deportista.

Origen y vida personal del acusado

Monnot pertenecía a la comunidad de los gens du voyage, una denominación utilizada en Francia para identificar a diversas comunidades itinerantes, incluyendo familias de origen gitano. Aunque vivía en Gy, una pequeña localidad del este de Francia, su vida estaba marcada por una dualidad entre el trabajo y el deporte. Se desempeñaba laboralmente como operario de una grúa, realizando tareas como la poda de árboles, la retirada de cables eléctricos y la limpieza de chimeneas. Paralelamente, gran parte de su tiempo y energía se dedicaba al ámbito del fútbol local.

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Tan solo unas semanas antes de la tragedia, el club FC Monts de Gy había anunciado la renovación de su contrato para la próxima temporada. El club describió a Monnot como un jugador con experiencia, potencia y un deseo inquebrantable de defender los colores del equipo. Esta declaración, emitida el 18 de agosto, resaltaba su compromiso deportivo y su integración en la comunidad local. Sin embargo, este perfil de vecino conocido y futbolista amateur quedó completamente eclipsado por el crimen que devastó a la comunidad y dejó a la familia en ruinas.

Detalles forenses y contexto del crimen

Las autopsias realizadas revelaron los métodos brutales utilizados en los asesinatos. Los niños murieron por disparos de escopeta en la parte posterior del torso, efectuados a corta distancia. La suegra, Ghislaine, sufrió tres puñaladas en el tórax y el abdomen, además de golpes y lesiones compatibles con un posible estrangulamiento manual. Los cuerpos de los chicos fueron encontrados dentro de un vehículo utilitario, mientras que los de su abuela y su padre estaban en una construcción prefabricada ubicada junto a la casa familiar.

La investigación también puso el foco en la separación que atravesaba Monnot con su esposa, ya que en los últimos meses estaba tramitando el divorcio. Según el testimonio de un primo, el hombre filmó los asesinatos y le envió las imágenes a la mujer con un mensaje cruel que indicaba lo que ella merecía. La Fiscalía ordenó analizar los dispositivos electrónicos y las comunicaciones para reconstruir los movimientos del hombre y determinar con precisión qué ocurrió antes de los asesinatos.