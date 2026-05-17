Martin Garrix arrasa en su retorno a la Argentina

Como parte del ‘Martin Garrix Americas Tour’, el reconocido DJ neerlandése presento en el país y ofreció un show impactante. Con una puesta visual imponente, momentos de euforia colectiva y una fuerte conexión con el público argentino, Martin Garrix hizo sentir enMovistar Arena su presencia. Miles de fans se acercaron al estádio porteó para vivir el esperado regreso del DJ neerlandé a la Argentina, en el marco de su etapa de ‘POSITIVO’ con un show unico, invitados y un público eufórico.

Como parte del ‘ Martin Garrix Americas Tour’, el reconocido DJ neerlandése presento en el país y ofreció un show impactante. Con una puesta visual imponente, momentos de euforia colectiva y una fuerte conexión con el público argentino, Martin Garrix hizo sentir en Movistar Arena su presencia.

Miles de fans se acercaron al estádio porteó para vivir el esperado regreso del DJ neerlandé a la Argentina, en el marco de su etapa de ‘POSITIVO’ con un show unico, invitados y un público eufórico. La previa estuvo marcada por una energía creciente que fue tomandose fuerza a medida que avanzaba la noche





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