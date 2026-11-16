Martín Pino lidera el ascenso de Godoy Cruz con 20 goles en la Primera Nacional

El delantero cordobés Martín Pino fue figura clave en el retorno de Godoy Cruz a la Primera División. Su campaña histórica incluye 20 goles y 9 asistencias en 33 partidos.

El delantero cordobés Martín Pino consolidó su estatus como la pieza fundamental del ataque de Godoy Cruz para lograr el tan ansiado ascenso a la Primera División. Con un rendimiento estadístico excepcional, el jugador de 28 años convirtió 20 goles en 33 partidos disputados, aportando también nueve asistencias durante la temporada.

La revancha y consolidación en Mendoza

Esta representa la segunda etapa de Pino en el club mendocino, tras un primer paso en 2024 que no fue tan productivo numéricamente. Durante su primera campaña, disputó 28 partidos y marcó únicamente dos tantos, específicamente en la victoria por 3-1 contra Instituto y en el triunfo 4-0 ante El Porvenir.

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El retorno a la institución, simbolizada por el apodo "Bodeguero", permitió al centroatacante redescubrir su mejor nivel. Su impacto inmediato se hizo visible en momentos decisivos, siendo uno de los principales responsables del éxito colectivo y la recuperación rápida del equipo en la jerarquía del fútbol argentino.

Trayectoria y desarrollo en categorías inferiores

Nacido en Córdoba y perteneciente a la categoría de 1998, Pino cuenta con 1,85 metros de estatura y surgió de las inferiores del Instituto Atlético Central Córdoba. Su debut profesional tuvo lugar el 11 de diciembre de 2017, fecha en que su equipo cayó por 3-0 ante Sarmiento, coincidencia con el momento en que el club militaba en la segunda categoría del sistema.

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Tras su paso inicial, continuó su formación en la Primera Nacional con Guillermo Brown de Puerto Madryn, donde cosechó 14 goles en 35 presentaciones. Posteriormente, experimentó un descenso de categoría para reencontrarse consigo mismo, contribuyendo con ocho goles en 32 partidos para la campaña en la que San Martín de Tucumán fue protagonista.

El momento decisivo y proyección futura

Uno de sus aportes más valiosos ocurrió en el partido decisivo de este domingo ante Tristán Suárez, donde demostró su capacidad para definir en instancias de alta presión. Su rendimiento en este torneo lo ha posicionado como una figura insustituible en la estrategia ofensiva del Tomba.

La rápida recuperación de Godoy Cruz destaca entre los equipos que menos tiempo demoraron en volver a la máxima categoría en este siglo. Ahora, Pino mira hacia el futuro con la intención de seguir rompiendo redes en la Primera División del fútbol argentino, validando su regreso como la decisión estratégica más acertada para el club.