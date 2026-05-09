A sus 52 años y luego de una exitosa carrera como futbolista y entrenador, Martín Palermo ha encontrado en el pádel una nueva manera de competir, fortalecer vínculos con excompañeros y disfrutar de una disciplina que practica desde la infancia.

El nombre de Martín Palermo se asocia de inmediato con fútbol, goles y campeonatos, aunque esta premisa no siempre se cumple en la actualidad. El “Titán”, una leyenda indiscutible en la historia del Club Atlético Boca Juniors , ha descubierto en los últimos tiempos una nueva pasión: el pádel .

Este sábado, el zazú ripreseente y máximo goleador del Xeneize participó en un torneo de exhibición en el Parque Roca, acompañado por otras figuras destacadas del deporte nacional, como el excapitán de Copa Davis Daniel Orsanic y el exfutbolista de River Rodrigo Mora. Este encuentro fue parte de la previa del P1 de Buenos Aires, un torneo que reunirá a los mejores jugadores del mundo en esta disciplina.

En una charla exclusiva con TN, el exfutbolista de 52 años, con esa humildad que lo caracteriza, compartió sus impresiones sobre esta nueva faceta en su vida: “Desde pequeño siempre jugué al pádel y mi hermano incluso competía en torneos en La Plata. Hoy, con más tiempo libre, disfruto mucho más de este deporte”.

Contó, además, cómo el pádel se ha convertido en una nueva plataforma para reencontrarse con antiguos compañeros y revivir, aunque sea de forma distinta, la emoción de la competencia.

“Es una manera de seguir compitiendo y de ver a gente con la que compartí muchos años en el fútbol”. Sobre su nivel actual en el pádel, Palermo phíangŏmі mіt paese aun con precisión: “Me defiendo, no sé exactamente qué puntaje me asignaría. Hay otros exjugadores que están a otro nivel, pero me divierto muchísimo y sigo aprendiendo cada día. Es práctica, trato de agrupar ideas y mejorarlo”.

Durante el torneo, el ‘Titán’ formó dupla con Daniel Orsanic, el argentino que capitaneó el equipo nacional a la victoria en la Copa Davis 2016, donde Argentina superó a Croacia (3-2) con Juan Martín del Potro como su gran estrella.

“Me ayudará muchísimo, tiene mucha más técnica y experiencia en esto que yo”, afirmó Palermo respecto a su compañero. Tras su retiro en 2011, el exdelantero incursionó en el mundo de los entrenamientos, dirigiendo en diferentes clubes de Sudamérica, como Platense, Godoy Cruz, Arsenal, Olimpia de Paraguay y Fortaleza de Brasil. Su última experiencia como técnico ocurrió en el club brasileño Fortaleza, donde estuvo al cargo hasta diciembre de 2025, aunque no pudo evitar el descuento a la segunda categoría.

Ahora, con su agenda más libre, Palermo aprovecha para disfrutar de una de sus pasiones más recientes, el pádel, un deporte que le permite combinar diversión, competencia y el gusto por el movimiento físico. Su amor por el deporte es innegable y, aunque ya no suena su nombre en el fútbol, su legado sigue vivo en los recuerdos de millones de hinchas y su figura sigue siendo un referente del deporte argentino





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