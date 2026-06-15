Martín Miguel Güemes: Héroe de la Independencia Argentina y Símbolo Gaucho

Perfil del general Martín Miguel Güemes, prócer argentino que lideró la resistencia gaucha contra los realistas en el norte durante la guerra de independencia. Se detallan sus acciones militares, su muerte en combate y las leyes que lo consagran como Héroe de la Nación, así como la conmemoración anual de su fallecimiento como Día de la Libertad Latinoamericana.

A pesar de su breve existencia, Martín Miguel Güemes es evocado como un símbolo de la lucha por la independencia argentina. Lideró a las montoneras gauchas, conocidas como Los Infernales, en una tenaz resistencia contra las fuerzas realistas en el norte del país.

Su estrategia de guerra irregular y su profundo conocimiento del terreno permitieron contener el avance español en la región. Aunque nació en la élite salteña, abandonó comodidades para abrazar la causa patriota. Murió a los 36 años tras ser herido en una emboscada, circunstancia que aún hoy se conmemora cada 17 de junio, fecha que por ley se traslada al lunes previo para propiciar un feriado prolongado.

Su legado trasciende lo militar; es un referente cultural que encarna el espíritu y el orgullo gaucho. En honor a su contribución, el Congreso argentino lo declaró Héroe de la Nación y Numen Tutelar de la Gendarmería Nacional, mientras que el 7 de junio de 1821, día de su fallecimiento, se instituyó como Día Nacional de la Libertad Latinoamericana.

Existen múltiples atributos que reafirman su figura, desde el retrato oficial carbonillado por Eduardo Schiaffino, custodiado en el Museo de Bellas Artes de Salta, hasta la medalla de oro concedida póstumamente. Su vida y sacrifice son recordados como un pilar fundamental en la gesta independentista





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