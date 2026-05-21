Martín Menem se ve envuelto en un escándalo después de que se descubriera una cuenta de Instagram crítica con Javier Milei

El presidente de la Cámara de Diputados se encuentra en el centro de un escándalo después de que se descubriera que una cuenta de Instagram crítica con el asesor presidencial Javier Milei estaba asociada con él. Aunque inicialmente intentó minimizar el asunto, Menem rompió el silencio y aseguró que no tenía nada que ver con la cuenta @periodistaRufus.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , se encuentra en el centro de un escándalo después de que se descubriera que una cuenta de Instagram crítica con el asesor presidencial Javier Milei estaba asociada con él.

Aunque inicialmente intentó minimizar el asunto, Menem rompió el silencio y aseguró que no tenía nada que ver con la cuenta @periodistaRufus, que se había utilizado para publicar críticas a Milei y al asesor presidencial. Sin embargo, las huestes de las Fuerzas del Cielo denunciaron que 'le mintieron al Presidente' y comenzaron a ridiculizarlo por su error al hablar de la causa contra se declarara culpable de los delitos de lavado y fraude a cambio de que no lo investiguen por narcotráfico.

Menem aseguró que sostener que le mienten a Milei es 'subestimar al Presidente' e insistió en que no se puede fingir demencia eternamente. La situación es considerada 'inaceptable' por Menem, quien advirtió que la mentira 'lo corroe desde adentro'





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