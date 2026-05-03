Martín Guzmán advierte sobre los riesgos de la asimetría global y los desequilibrios en Argentina

El exministro de Economía Martín Guzmán analiza la situación económica argentina, destacando los desequilibrios estructurales, los riesgos de la liberalización financiera y la importancia de las regulaciones prudenciales de capital, en línea con la visión del Papa Francisco sobre la economía global.

En medio de un intenso debate sobre el futuro económico de Argentina y la viabilidad del programa actual, el exministro de Economía , Martín Guzmán , ha insistido en la importancia de abordar los desequilibrios estructurales que aquejan al país.

En una entrevista exclusiva con El Cronista, Guzmán advirtió sobre los riesgos inherentes a un modelo que, según su análisis, ya presenta tensiones tanto en el frente externo como en el mercado laboral. Su participación en un homenaje al Papa Francisco en la Universidad Católica Argentina la semana pasada, donde resaltó el papel del pontífice en el diálogo global sobre deuda y financiamiento, sirvió como punto de partida para una reflexión más profunda.

Guzmán enfatizó que la perspectiva impulsada desde el Vaticano, centrada en las asimetrías del sistema financiero internacional, será crucial para comprender los debates económicos de la próxima década. El exministro se refirió a la situación política que se vislumbra para 2027 y a las tensiones existentes entre las demandas sociales y las condiciones impuestas por el mercado, describiendo el contexto como “altamente complejo”.

Guzmán explicó que el informe del Jubileo, encargado por el Papa Francisco y elaborado por más de 30 expertos en finanzas y desarrollo, tendrá una influencia significativa en la discusión sobre las finanzas globales en los próximos años. Señaló que, desde el fin del régimen de Bretton Woods en la década de 1970, la economía global ha exhibido una profunda asimetría entre los países en desarrollo y los países avanzados.

Esta asimetría se manifiesta en la libre circulación de capitales, incluyendo inversiones externas directas y capitales a corto plazo, sin una regulación adecuada, lo que genera inestabilidad en las economías en desarrollo y actúa como un factor estabilizador en las economías avanzadas. En el caso específico de Argentina, Guzmán argumentó que una liberalización total de la cuenta de capital no es una opción viable, y que la dicotomía entre liberalización plena y control de capitales es una falsa premisa.

Recordó que la liberalización implementada durante el gobierno de Macri tuvo consecuencias negativas que aún se están gestionando, limitando las opciones de política económica y generando situaciones en las que todas las decisiones son problemáticas. Guzmán también abordó las críticas del Papa Francisco, destacando que el informe del Jubileo plantea la necesidad de reconocer que lo que es beneficioso para un país avanzado como Estados Unidos puede no serlo para un país como Argentina.

En este sentido, enfatizó la importancia de las regulaciones prudenciales de la cuenta de capital, citando el período de Roberto Lavagna como un ejemplo de éxito en Argentina. Argumentó que las regulaciones no desalientan la inversión a largo plazo en proyectos productivos, como fábricas o la explotación de recursos naturales en Vaca Muerta. Guzmán propuso que Argentina debería converger hacia un sistema de regulaciones prudenciales de capital.

Finalmente, se refirió al reciente informe de Suramericana Visión, que señala un déficit de cuenta corriente a pesar del superávit comercial. Guzmán explicó que este déficit se debe a que los pagos de intereses y la remisión de utilidades superan el superávit de la balanza comercial, y se agrava por la alta formación de activos externos, que superan los 6000 millones de dólares.

En resumen, Guzmán presenta un análisis crítico de la situación económica argentina, enfatizando la necesidad de abordar los desequilibrios estructurales y adoptar políticas que tengan en cuenta las particularidades del país





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