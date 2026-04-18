Martín Demichelis: Del ostracismo a la revolución en Mallorca

El técnico argentino Martín Demichelis, tras un paso frustrado por River Plate y una experiencia fallida en Monterrey, ha revitalizado al Mallorca, sacándolo de la zona de descenso y convirtiéndolo en un equipo protagonista en Europa. Su pragmatismo y audacia táctica han sido clave en este sorprendente resurgir.

La carrera de Martín Demichelis ha dado un giro inesperado y admirable. Tras un despido amargo y plagado de tensiones en River Plate, donde los errores extra-futbolísticos y el distanciamiento con líderes del plantel marcaron el fin de su ciclo, y una posterior experiencia en falso en Monterrey que culminó tras apenas un año irregular, el destino le ha sonreído al técnico argentino en el Mallorca .

El equipo balear, que se encontraba contra las cuerdas y con el fantasma del descenso acechando, ha experimentado una transformación radical bajo su dirección, pasando de ser un conjunto desdibujado y desmoralizado a un protagonista que hoy da que hablar en el ámbito europeo. La llegada de Demichelis al banquillo mallorquinista supuso una bocanada de aire fresco y un soplo de esperanza para una afición que veía cómo su equipo se hundía inexorablemente. En su presentación, el 1 de marzo, el propio entrenador reconoció la delicada situación emocional del plantel, expresando su preocupación por una posible complacencia y enfatizando la necesidad de un enfoque pragmático: "Mi función es leer el ánimo de los chicos para entender de qué manera pueden funcionar mejor. Ojalá logremos un equipo sólido que se divierta jugando hacia adelante. Si podemos hacer un equipo impredecible para los rivales bienvenido sea". Palabras que, a la luz de los resultados, han cobrado un significado especial y profético. En apenas cinco partidos dirigidos, Demichelis ha cosechado diez puntos, logrando la hazaña de sacar al equipo de la zona roja de la clasificación y acercándolo a la permanencia. El impacto ha sido inmediato y contundente, tanto en lo numérico como en lo futbolístico. Los medios locales no han escatimado en elogios, destacando la capacidad de Demichelis para "armar un equipo de autor", un elogio que resuena con fuerza en una liga tan competitiva como la española. La transformación es palpable: un equipo vertical, con una presión alta y efectiva, pero sin descuidar la solidez defensiva, ha sustituido al conjunto endeble que se conocía hasta entonces. La victoria ante el Real Madrid fue la guinda a este pastel de recuperación, un triunfo que no solo sumó puntos vitales, sino que reavivó la ilusión de una hinchada que empieza a creer firmemente en la permanencia. El periodista Sergi Fullana, del Diario de Mallorca, resume a la perfección el sentir general: "El Real Mallorca de Martín Demichelis es ya un equipo de autor de los pies a la cabeza. La llegada del técnico le ha dado un lavado de cara total al conjunto bermellón que suma diez puntos de 15 desde que el argentino está a los mandos". La revolución de Demichelis en Mallorca va más allá de los resultados inmediatos; se centra en una profunda reestructuración del ADN del equipo. El técnico argentino ha demostrado una valentía y una audacia notables en su toma de decisiones, instaurando una disciplina férrea y un espíritu de lucha que parecían haberse perdido. Los números hablan por sí solos: antes de su llegada, el Mallorca apenas anotaba goles y mostraba una preocupante falta de ambición, llegando a no realizar un solo tiro a puerta en algunos encuentros. Bajo la batuta de Demichelis, el equipo ha pasado a anotar diez tantos en cinco partidos ligueros, una media goleadora impresionante que refleja su nueva vocación ofensiva. Además, es destacable que en los cinco encuentros dirigidos por el argentino, el Mallorca siempre se ha adelantado en el marcador, y en ninguna ocasión el entrenador ha recurrido a sustituciones defensivas, ratificando su filosofía de salir a ganar cada partido. Este enfoque pragmático, combinado con una mentalidad ganadora, ha cautivado a la crítica y a la afición, catapultando a Demichelis al radar de los medios deportivos europeos. Aunque aún no se le vincula directamente con clubes de primer nivel, su irrupción y juventud lo posicionan como una figura emergente de gran potencial, comparado incluso con otros técnicos de renombre como Vincent Kompany, con quien compartió zaga en el Manchester City. El inicio de Demichelis en el Mallorca no solo representa un renacer para el club, sino que se erige como uno de los mejores debuts del siglo XXI en la Primera División española. Los 10 puntos de 15 posibles lo sitúan en la cúspide, solo superado por Héctor Cúper en 1997. Lejos de dejarse llevar por los elogios, Demichelis continúa trabajando incansablemente, demostrando humildad y aprendizaje. La invitación a un gran asado para el plantel es un gesto que denota su habilidad para conectar con el grupo y fortalecer la cohesión, sugiriendo que ha aprendido de los errores del pasado y está decidido a consolidar la revolución que ha iniciado en las Islas Baleares. Su pragmatismo, su audacia táctica y su capacidad para leer el estado anímico de sus jugadores son los pilares de este sorprendente y prometedor capítulo en su carrera





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