Marset: un celular en una caja fuerte y una red que sigue matando

El líder del Primer Comando Uruguayo negocia en Estados Unidos un acuerdo para ser colaborador. Su sombra estuvo detrás de un cargamento que llegó al norte de Santa Fe. El dispositivo, enviado a los Estados Unidos para su peritaje, se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial que el capo narco uruguayo enfrenta en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero vinculado al

Un celular en una caja fuerte, 22 GB de pruebas y una red que sigue matando: el cerco judicial y criminal sobre Marset El líder del Primer Comando Uruguayo negocia en Estados Unidos un acuerdo para ser colaborador.

Su sombra estuvo detrás de un cargamento que llegó al norte de Santa Fe. El dispositivo, enviado a los Estados Unidos para su peritaje, se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial que el capo narco uruguayo enfrenta en el Tribunal Federal del Distrito Este de Virginia por conspiración para cometer lavado de dinero vinculado a





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