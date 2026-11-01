Marsella vs Toulouse: Horario, TV y estadio para el duelo de Ligue 1

Olympique de Marsella recibe a Toulouse este 1 de noviembre a las 16:45hs. en el Stade Vélodrome. Conoce el horario, canal de TV y árbitro del partido de Ligue 1.

El Olympique de Marsella se enfrentará al Toulouse en el marco de la novena fecha de la Ligue 1 de Francia. Este encuentro deportivo está programado para celebrarse el domingo 1 de noviembre en el estadio Stade Vélodrome, ubicado en la ciudad de Marsella. El partido arrancará a las 16:45 horas locales. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas Disney+ Premium y Tubi.

Detalles del encuentro en Marsella

Este enfrentamiento corresponde a la jornada número nueve del campeonato francés de primera división. El club local, el Olympique de Marsella, actuará como anfitrión en su cancha habitual. El estadio Stade Vélodrome es el escenario elegido para este duelo importante del fútbol europeo. La fecha y la hora han sido confirmadas para permitir a los espectadores organizar la visualización del evento deportivo.

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Transmisión y cobertura televisiva

La cobertura en vivo del partido estará disponible para un amplio público internacional. Las señales oficiales se emitirán por Disney+ Premium y Tubi. Esto garantiza que los seguidores no pierdan ninguna jugada relevante desde el inicio. La sincronización horaria comienza exactamente a las 16:45 horas del día domingo. Los medios de comunicación han confirmado esta distribución para maximizar la audiencia del evento.

Árbitro y organización del partido

La autoridad arbitral encargada de dirigir el partido será Hakim Ben El Hadj. Su desempeño será crucial para mantener el orden y la justicia en el terreno de juego. La organización del evento se ha realizado con la logística necesaria para este tipo de competencia de alto nivel. Los detalles sobre las incidencias se ofrecerán en tiempo real a través de los canales designados.

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Los equipos se preparan con miras a este crucial partido de la liga francesa. La expectativa entre los aficionados es alta debido a la rivalidad y los objetivos competitivos de ambos clubes. Marsella busca consolidar su posición en la tabla de posiciones aprovechando la localía en el Stade Vélodrome. Por otro lado, el Toulouse intenta lograr un buen resultado en visita para sumar puntos valiosos en el campeonato.

El fútbol francés sigue siendo una de las ligas más seguidas a nivel mundial. La calidad técnica de los jugadores y la pasión de las gradas convierten cada partido en un espectáculo único. En esta ocasión, la presencia en el Stade Vélodrome añade un factor adicional de motivación para el equipo local. La transmisión por Disney+ y Tubi facilita el acceso a este evento deportivo de gran calibre.

Todos los detalles logísticos han sido cuidadosamente coordinados para asegurar una experiencia fluida. Desde la confirmación del calendario hasta la selección de los canales de difusión, cada aspecto ha sido analizado. El día 1 de noviembre quedará marcado en el calendario deportivo por este duelo entre dos instituciones importantes del fútbol galo. La atención se centrará en el rendimiento táctico y físico de los jugadores en el campo.