Marruecos y México: Oportunidades en la Industria Automotriz y Desarrollo de Infraestructura

Este artículo describe las oportunidades en la industria automotriz y el desarrollo de infraestructura en Marruecos y México. Se destaca la principal industria de exportación en ambas naciones, la automotriz, y la ventaja logística de Marruecos en el desarrollo de infraestructura moderna, como el puerto de Tánger Med. Además, se presentan los planes para concluir puertos y zonas industriales en el país africano, como el puerto Nador West Med y el puerto de Dajla.

Marruecos y México tienen distintos puntos en común, y uno de ellos es que la principal industria de exportación en ambas naciones es la automotriz.

Según datos de la CAMEC, Marruecos exporta vehículos armados a más de 75 destinos en todo el mundo, principalmente a Europa. La ventaja logística del país se concentra en el desarrollo de infraestructura moderna, principalmente en el puerto de Tánger Med, que permite a los fabricantes conectar fábricas con los mercados mundiales en plazos de entrega cortos. En total, el mercado automotriz marroquí está valorado en u$s 4.99 mil millones en 2025, y esperan prácticamente duplicar esa cifra en 2030.

Además, el año pasado el país envió más de 700 mil unidades al exterior, y solo el puerto de Tánger Med concentró 578 mil unidades. Esta terminal tiene conexión con más de 180 puertos en el mundo y cuenta con una plataforma industrial de 20 kilómetros cuadrados.

Por otra parte, el país africano prevé concluir este año el puerto Nador West Med, que integrará una zona industrial nueva y la primera terminal de Gas Natural Licuado (GNL) en ese país, mientras que en dos años estará listo el puerto de Dajla, que se especializará en industrias pesadas y estará acompañado de zonas industriales y agrícolas. Adiós a las camisetas piratas de tu selección | El IMPI multará a quienes transporten mercancía falsa de Nike, Adidas y FIFA en CDM





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