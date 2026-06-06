Marisel Reynoso: la joven conductora de camiones que lucha por su estabilidad laboral y habitacional

Marisel Reynoso, una joven de 24 años, conduce un Mercedes Benz 1114 en Entre Ríos para el transporte de granos. Aprendió mecánica con su padre y se desempeñó en tambos. Aunque su inserción formal en el rubro comenzó hace cuatro meses, el oficio y el sector agropecuario no son una novedad en su vida. A pesar de las dificultades del vehículo antiguo, destacó el trato de sus empleadores actuales. No obstante, reconoció las barreras de contratación que existen en la región para las mujeres en ese nicho particular. La joven aspira a mover hacienda a los grandes mercados. La organización diaria con sus hijos, uno de cuatro años y otro de dos, representa una complicación logística constante debido a las características de su empleo. Para la conductora manejar un camión forma parte de una estrategia económica para asegurar el bienestar de sus hijos. Ahora, sus metas se centran en la estabilidad habitacional y la autonomía laboral.

Marisel Reynoso , una joven de 24 años, conduce un Mercedes Benz 1114 en Entre Ríos para el transporte de granos . Aprendió mecánica con su padre y se desempeñó en tambos.

Aunque su inserción formal en el rubro comenzó hace cuatro meses, el oficio y el sector agropecuario no son una novedad en su vida. En su entorno familiar nadie se dedicaba al transporte pesado, pero su interés por la maquinaria se manifestó desde muy temprano. Aprendió nociones de mecánica básica porque lo asistía en las tareas diarias. Con el tiempo comenzó a realizar arreglos más complejos enfocados en la parte baja de los vehículos.

En su preadolescencia tuvo su primera experiencia al volante manejando. Juan Carlos, su padre, apoyó su inclinación laboral desde el principio. Actualmente, cubre trayectos cortos debido a cuestiones administrativas del vehículo de la empresa. A pesar de las dificultades del vehículo antiguo, destacó el trato de sus empleadores actuales.

No obstante, reconoció las barreras de contratación que existen en la región para las mujeres en ese nicho particular. La joven aspira a mover hacienda a los grandes mercados. La organización diaria con sus hijos, uno de cuatro años y otro de dos, representa una complicación logística constante debido a las características de su empleo. Para la conductora manejar un camión forma parte de una estrategia económica para asegurar el bienestar de sus hijos.

Ahora, sus metas se centran en la estabilidad habitacional y la autonomía laboral





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