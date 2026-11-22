El politólogo Mario Riorda explora en su nuevo libro la construcción del mito de gobierno y analiza por qué la estrategia de conflicto constante del gobierno de Javier Milei enfrenta límites de legitimidad.

El politólogo y profesor de la Universidad Austral, Mario Riorda, publica su obra El mito de gobierno: Cómo comunicar el largo plazo a través de la editorial UNC / Eudeba en el año 2026, una investigación que examina críticamente la sostenibilidad de los proyectos políticos contemporáneos. Con dos décadas de trayectoria estudiando cómo la ciudadanía adopta o rechaza las propuestas de poder, Riorda identifica que ganar una elección y mantener el apoyo durante la gestión administrativa requieren estrategias conceptualmente distintas y, a menudo, contradictorias.

En un extenso diálogo con el medio Página 12, el académico sostiene que la construcción de una legitimidad sólida depende de la coherencia absoluta entre el discurso institucional, las políticas públicas implementadas y la experiencia tangible que perciben los ciudadanos en su vida diaria. Cuando este vínculo se debilita, el gobierno se vuelve vulnerable a la crítica y pierde la capacidad de trascender la figura carismática de su líder inicial para consolidarse como una institución estable.

Also read La furia de Mario Pergolini al descubrir que Nicki Nicole no terminó el secundario

Dinámica de construcción del mito político

La campaña electoral marca el punto cero en la construcción pública de un mito de gobierno, estableciendo las bases narrativas que se intentan implementar durante la administración. En las etapas tempranas del mandato, las políticas públicas aún no están consolidadas, por lo que una valoración inicial alta no basta para declarar establecida una legitimidad profunda. Este proceso requiere tiempo para que la oferta política diseñada desde el poder y la recepción ciudadana se conjuguen de manera efectiva.

Riorda explica que la consultoría política opera habitualmente en dos planos separados: la comunicación, centrada en la estética y el relato, y el diseño técnico de las políticas públicas. La transformación exitosa exige un paso desde una dimensión carismática y personalista hacia una racional-burocrática, culminando finalmente en una institucionalización donde el relato coincide con la acción concreta. Sin esta evolución, el proyecto permanece en un intento incipiente de construcción.

Advertisement

Gobiernos de conflicto permanente y exclusión

El análisis del politólogo destaca la aparición de lo que denomina gobiernos espejo, una categoría que describe a las administraciones que se centran exclusivamente en representar a sus propios partidarios mientras excluyen activamente a quienes piensan de manera diferente. Esta estrategia utiliza el conflicto no para procesarlo en acuerdos democráticos, sino como herramienta constitutiva de identidad, buscando legitimarse mediante la confrontación diaria y la creación de un estado de expectación constante.

A diferencia de los gobiernos que buscan consensos para aglutinar mayorías amplias, los gobiernos de expectación operan con una parafernalia destinada a sorprender diariamente, similar a lo observado en figuras internacionales como Donald Trump o Jair Bolsonaro. La hostilidad hacia el periodismo y la ruptura con estereotipos tradicionales son componentes clave de esta retórica, aunque Riorda advierte que esta estrategia dificulta la construcción de proyectos que sobrevivan al líder original.

Divergencia entre discurso y demandas ciudadanas

El experto examina la distancia creciente entre el discurso oficial de Javier Milei y las demandas prácticas de la ciudadanía, señalando que la velocidad de los cambios no ha permitido la formación de un mito de gobierno consolidado en la actualidad. La necesidad de poner límites al poder coexiste con la urgencia económica de llegar a fin de mes, creando una tensión estructural que atraviesa identidades políticas diversas y que los gobiernos actuales no logran resolver mediante la confrontación.

Los recientes reveses electorales de la ultraderecha en diversos contextos reflejan un reclamo que va más allá de la ideología específica, indicando un hartazgo hacia la gestión basada en el conflicto permanente. La inestabilidad política genera una demanda de predictibilidad y resultados tangibles que las narrativas de confrontación no pueden ofrecer, exponiendo los límites inherentes de gobernar en un estado de agitación continua sin mecanismos de reconciliación social.

Advertisement

Proyección institucional y futuro político

La obra anticipa las dificultades para transformar el capital político inicial en capital institucional duradero, un desafío que marca la diferencia entre un éxito electoral efímero y una gestión histórica. Riorda sugiere que la ausencia de rituales simbólicos que incluyan el contacto directo con la ciudadanía y la falta de victorias tangibles frenan la transición hacia una institucionalización completa.

El politólogo continúa este análisis en una próxima entrega titulada El estado de la comunicación gubernamental, donde profundizará en las categorías que explican la crisis de legitimidad actual. La investigación subraya que sin una coherencia real entre lo que se dice y lo que se hace, los gobiernos enfrentan una erosión constante de su apoyo, quedando atrapados en la necesidad de generar conflictos para mantenerse en la conversación pública sin lograr la adhesión social necesaria para gobernar eficazmente.