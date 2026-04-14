Mario Pergolini Revela Encuentro Vergonzoso con Mariano Mores: 'No Toca un Carajo'

Mario Pergolini comparte una anécdota llena de humor y autocrítica sobre su encuentro con el maestro Mariano Mores, donde intentó tocar el piano y recibió una dura crítica. El relato revela la vergüenza persistente y la habilidad de Pergolini para reírse de sí mismo.

El reconocido conductor Mario Pergolini compartió una anécdota personal llena de humor y autocrítica sobre un encuentro memorable con el maestro Mariano Mores . En su programa Otro Día Perdido (Eltrece), Pergolini relató un episodio que tuvo lugar años atrás, cuando se atrevió a interpretar una pieza de piano frente al legendario compositor durante un ensayo en un teatro. La experiencia, lejos de ser un momento de orgullo, terminó con una devolución contundente y un tanto humillante por parte de Mores, dejando una huella perdurable en la memoria de Pergolini. El relato revela la vulnerabilidad del conductor y su habilidad para reírse de sí mismo, a pesar de la vergüenza persistente que aún siente al recordar el encuentro.

Pergolini detalló que en su juventud había intentado aprender a tocar el piano, y una de las obras que practicó con entusiasmo fue “Uno”, una de las composiciones más icónicas de Mariano Mores. La oportunidad de tocar para el maestro surgió inesperadamente, en un teatro donde Mores se encontraba ensayando con una orquesta. La coincidencia llevó a Pergolini a presentarse y a expresar su familiaridad con la pieza. Sin dudarlo, Mores lo invitó a interpretarla. Pergolini evocó la mirada expectante del compositor, como diciéndole “Bueno, te escucho”. Incapaz de retroceder, se sentó al piano y comenzó a tocar, pero su ejecución fue breve. La respuesta de Mores fue inmediata y directa.

La crítica fue tan honesta como demoledora. Mores interrumpió la interpretación y le dijo sin rodeos: “No, no, espere… y me dice: ‘No toca un carajo’”. La situación se agravó aún más cuando el maestro añadió: “Usted toca muy mal Uno”. El momento se intensificó con la intervención de una tercera persona, que le hizo notar a Pergolini la importancia especial que la obra tenía para Mores. Mientras se alejaba, Pergolini escuchó al compositor quejándose de la situación. Con el paso de los años, el incidente se convirtió en una anécdota que mezcla humor y autoevaluación, aunque la sensación de vergüenza persiste. “Cada vez que lo veo me agarra como vergüenza”, confesó Pergolini. La narración de este episodio demuestra la capacidad de Pergolini para reírse de sus propias experiencias, incluso de aquellas que podrían resultar embarazosas.

La historia, además, ilustra la admiración de Pergolini por la genialidad de Mores y el impacto que este encuentro tuvo en su perspectiva sobre la música y su propia habilidad. Pergolini también recordó otra experiencia cómica relacionada con el piano en un centro comercial en Estados Unidos. A pesar de la presencia de un letrero que restringía el acceso al piano a personas con experiencia, Pergolini intentó tocar, lo cual le valió un comentario irónico y revelador sobre su relación con el instrumento. “No lo toqué nunca más”, afirmó con sarcasmo, y añadió: “Prendí fuego el piano en casa”.

Este relato, además de ser una anécdota divertida, ofrece una mirada al lado humano de una figura pública y a su capacidad para aprender y crecer a partir de sus experiencias, incluso de aquellas que podrían parecer fracasos. El episodio con Mores se convierte, así, en una lección sobre humildad y autocrítica, y sobre la importancia de valorar el talento y la maestría en cualquier ámbito.





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