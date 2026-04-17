Mario Alarcón Estable Tras Internación por Problemas Cardíacos; Familia Agradece Apoyo

El reconocido actor Mario Alarcón, de 80 años, se encuentra en proceso de recuperación tras una severa insuficiencia cardíaca y un cuadro de isquemia. Tras 17 días de internación, su familia informa una evolución positiva, con el actor ya sin asistencia respiratoria y lúcido.

El querido actor Mario Alarcón , figura emblemática de nuestro espectáculo, se recupera satisfactoriamente tras una compleja internación que lo ha mantenido hospitalizado en el Sanatorio de La Esperanza durante las últimas dos semanas. El artista, de 80 años, fue ingresado inicialmente el pasado 31 de marzo en la guardia del Hospital Durand debido a un cuadro respiratorio agudo, que posteriormente se diagnosticó como una insuficiencia cardíaca severa, complicándose con un episodio de isquemia.

La noticia, confirmada por su hijo, el también actor Matías Alarcón, ha mantenido en vilo a sus seguidores y al mundo del espectáculo. En declaraciones exclusivas a este medio, Matías Alarcón detalló el difícil camino recorrido durante la hospitalización de su padre. Las primeras atenciones se brindaron en el Hospital Durand, donde los profesionales médicos lograron estabilizar inicialmente al actor. Sin embargo, la complejidad de su estado llevó a una derivación a la Clínica de La Esperanza, centro donde se profundizó en el diagnóstico, identificando no solo la isquemia sino también una miocardiopatía subyacente. Estos hallazgos médicos requerían un seguimiento intensivo y un tratamiento especializado para controlar las afecciones cardíacas y respiratorias que aquejaban al actor. La situación se tornó especialmente delicada hace aproximadamente cinco días, cuando Mario Alarcón experimentó un nuevo y preocupante episodio respiratorio que obligó a su intubación. Este evento generó una lógica alarma entre sus familiares y allegados, quienes han permanecido a su lado brindándole apoyo incondicional en todo momento. La familia Alarcón ha sido un pilar fundamental en el cuidado del actor, turnándose para acompañarlo y asegurar que reciba la mejor atención posible en esta etapa crítica de su salud. Afortunadamente, el pronóstico ha virado hacia una nota de optimismo. El pasado domingo, la familia recibió la esperanzadora noticia de que Mario Alarcón ya no requería asistencia respiratoria mecánica. Su hijo Matías compartió la alegría del momento, señalando que su padre se encuentra lúcido y con un estado anímico favorable, lo cual es un indicador clave de su recuperación. El foco principal del tratamiento ahora se centra en la gestión y estabilización de su insuficiencia cardíaca, una condición crónica que requiere monitoreo constante y medicación específica. El plan médico a corto y mediano plazo contempla su alta hospitalaria una vez que su condición cardíaca se encuentre completamente estabilizada. Se prevé que el actor continúe su rehabilitación ambulatoria, bajo un régimen estricto de medicación. A futuro, y dependiendo de la evolución y el criterio médico, se evalúa la posibilidad de implantarle un Dispositivo de Corazón Implantable (CDI), conocido coloquialmente como un marcapasos de última generación. Este tipo de dispositivo multifuncional no solo actúa como marcapasos para regular el ritmo cardíaco, sino que también posee capacidades de desfibrilación para tratar arritmias peligrosas y de sincronización para mejorar la eficiencia del bombeo del corazón. La familia Alarcón ha expresado su profundo agradecimiento a todo el personal médico del Sanatorio de La Esperanza y del Hospital Durand por su profesionalismo, dedicación y calidez humana. Asimismo, han manifestado su gratitud por las innumerables muestras de afecto y apoyo recibidas por parte de colegas, amigos y admiradores del público, quienes han enviado mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación para Mario Alarcón. Este respaldo externo ha sido un bálsamo para la familia en estos momentos de incertidumbre y preocupación, fortaleciendo su espíritu y alimentando la esperanza de ver al querido actor pronto de vuelta en plenitud de su salud y, quizás, en los escenarios que tanto le han dado y que él ha sabido conquistar con su talento y carisma a lo largo de una prolífica carrera





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