Marinucci analiza la crisis del transporte público: causas, consecuencias y posibles soluciones

Martín Marinucci, ex presidente de Trenes Argentinos, expone su visión sobre la crisis del transporte público en Argentina, analizando las causas, consecuencias y posibles soluciones. Se centra en el deterioro económico, el aumento de los costos operativos y la necesidad de mejorar la movilidad de los ciudadanos.

Martín Marinucci, ex presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE) y figura política relevante en el ámbito del transporte público argentino, expone su visión sobre la crisis que atraviesa el sector. Su experiencia, forjada en la gestión de trenes metropolitanos y de larga distancia, le otorga una perspectiva valiosa sobre los desafíos actuales, vinculados al deterioro económico y a un modelo de movilidad que muestra signos de agotamiento.

Marinucci, quien responde políticamente al Frente Renovador, destaca la complejidad de la situación, que considera un problema estructural con raíces profundas. La disminución de pasajeros, que funciona como un termómetro de la crisis, y el aumento del precio del gasoil, son factores que agravan la situación. La provincia de Buenos Aires, con su alta densidad poblacional y su rol determinante en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se ve particularmente afectada. Marinucci resalta la importancia de abordar esta problemática de manera integral, buscando soluciones que mejoren la movilidad de los ciudadanos y reduzcan los tiempos de viaje. El ex funcionario subraya la necesidad de una gestión responsable y crítica, frente a las dificultades que enfrentan los sistemas de transporte, en un contexto económico adverso.\El ex presidente de Trenes Argentinos describe la crítica situación del transporte automotor, un problema de larga data que requiere soluciones urgentes. La provincia de Buenos Aires destina una importante suma de dinero, alrededor de 70.000 millones de pesos mensuales, para subsidiar las tarifas y mantener el acceso al transporte público. Sin embargo, la caída interanual del 15% en la cantidad de usuarios impacta negativamente en la recaudación de las empresas y aumenta la necesidad de subsidios estatales. A esto se suma el incremento del 30% en el precio del gasoil, un factor que eleva los costos operativos de las empresas y las obliga a reducir la cantidad de vehículos en circulación. La provincia de Buenos Aires transporta 100 millones de pasajeros al mes, por lo que las consecuencias de estos problemas se traducen en filas más largas, mayor tiempo de espera entre unidades y una movilidad deficiente. Marinucci señala la importancia de encontrar soluciones que permitan a los bonaerenses mejorar su movilidad y calidad de vida. La falta de planificación y la interrupción de obras clave, como la autopista Presidente Néstor Kirchner, complican aún más la situación.\El análisis de Marinucci se extiende a la problemática de las megaciudades y la dificultad que enfrentan sus habitantes para trasladarse, donde el tiempo dedicado a los desplazamientos es un factor crítico. Evoca su experiencia en Brasil, donde observó situaciones similares, con personas que invertían horas en llegar a sus lugares de trabajo. En Argentina, el conurbano bonaerense ha experimentado un crecimiento acelerado, con áreas cada vez más extensas y tiempos de viaje prolongados. Marinucci relata las iniciativas que implementó durante su gestión en Trenes Argentinos para mejorar la conectividad entre el transporte automotor y ferroviario, buscando crear un anillo que facilitara la movilidad de los usuarios. Destaca la importancia de interconectar los diferentes modos de transporte para descomprimir el sistema y reducir los tiempos de viaje. Sin embargo, la interrupción de proyectos clave, como la autopista Presidente Néstor Kirchner, dificulta la implementación de soluciones integrales. Finalmente, subraya la necesidad de una gestión eficiente y coordinada, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar un sistema de transporte público sostenible





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