Marilyn Monroe y la literatura: el refugio intelectual del icono de Hollywood

Un estudio publicado en el centenario de Marilyn Monroe explora su biblioteca personal y desmonta el mito de que su interés por la lectura era una farsa, revelando una mujer que usó los libros como refugio y herramienta de autoeducación.

Marilyn Monroe y la literatura: un affaire que rompe con los prejuicios sobre el mayor símbolo sexual del siglo XX. En el centenario del nacimiento de la diva de Hollywood, que se conmemora esta semana, se publica un estudio que ahonda en la importancia y funcionalidad que los libros tuvieron a lo largo de su vida.

La imagen de Marilyn Monroe leyendo el Ulises de James Joyce en una playa de Long Island, capturada por la fotógrafa Eve Arnold en 1955, ha sido objeto de debate durante décadas. Muchos críticos y espectadores asumieron que era una pose, un intento de proyectar una imagen intelectual que no correspondía con la realidad de la actriz.

Sin embargo, la propia Arnold desmintió esa interpretación, explicando que Monroe llevaba el libro en su auto y lo leía porque le gustaba su sonoridad, aunque le resultaba difícil. Este episodio refleja un prejuicio persistente: la supuesta incompatibilidad entre la inteligencia y el atractivo sexual. Lejos de ser una mera anécdota, la relación de Marilyn Monroe con la literatura fue profunda y auténtica.

En 1999, la subasta de su biblioteca privada en Christie's reveló un tesoro de más de 400 volúmenes, muchos de ellos subrayados y anotados con su puño y letra. Este hallazgo desmontó las sospechas de que su interés por los libros fuera una farsa. La investigadora Emma Crowther, autora de un estudio publicado con motivo del centenario, se sumergió en archivos de recibos de librerías, cartas y catálogos para trazar el mapa de la evolución intelectual de Monroe.

Crowther descubrió que los libros no eran un adorno, sino un refugio personal frente a las presiones del estrellato. Marilyn construyó su biblioteca como un espacio de resistencia y autoconocimiento, transportando sus ejemplares a lo largo de sus mudanzas y relaciones inestables. La autoeducación de Monroe comenzó mucho antes de su traslado a Nueva York. Devoraba poesía modernista y clásicos, buscando en autores como Walt Whitman o James Joyce herramientas para comprender su propia identidad.

Abandonó la secundaria antes de graduarse, pero su sed de conocimiento la llevó a un programa de lectura autodidacta que abarcaba desde Freud hasta Dostoievski. Esta biblioteca portátil funcionó como un ancla en medio del caos de su vida pública y privada. El estudio de Crowther demuestra que la literatura fue para Marilyn un medio de construcción subjetiva, un aspecto de su vida que contradice la imagen simplista de símbolo sexual.

Al cumplirse cien años de su nacimiento, esta investigación invita a revisar los prejuicios que rodean a una de las figuras más icónicas del siglo XX y a reconocer la complejidad de una mujer que encontró en los libros un refugio y una herramienta para entenderse a sí misma





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