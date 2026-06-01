Marie Curie: una vida dedicada a la ciencia y la igualdad de género

Marie Curie, una de las científicas más influyentes de la historia moderna, fue pionera en el estudio de la radiactividad y la primera mujer en recibir dos Premios Nobel. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por el acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad.

Marie Curie , una de las científicas más influyentes de la historia moderna, fue pionera en el estudio de la radiactividad. Fue la primera mujer en recibir dos Premios Nobel , el de Física en 1903 y el de Química en 1911.

Entre las reflexiones que se le atribuyen, una de las más citadas es 'Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas'. Esta frase refleja su postura ante la existencia, centrada en el impacto y no en la duración, en lo que se construye y no en lo que se conserva.

Curie rompió barreras de género en la academia francesa y europea en una época en que las mujeres tenían vedado el acceso a las instituciones científicas más prestigiosas. Se trasladó a París para poder estudiar en una época en que Polonia estaba bajo ocupación rusa y la educación superior femenina era prácticamente imposible en su país. Conoció a Pierre Curie, con quien compartiría vida, laboratorio y Premio Nobel.

Tras la muerte de su marido en 1906, continuó su investigación en solitario y asumió la cátedra que él ocupaba, convirtiéndose en la primera mujer en obtener una cátedra en la Universidad de París. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló unidades móviles de radiografía que permitieron tratar a heridos en el frente. El pensamiento de Curie se ha transmitido a través de varias citas que resumen su carácter y su visión del conocimiento.

'Fui educada para creer que la vida no es fácil, que las circunstancias deben superarse' es una reflexión que remite directamente a su infancia bajo ocupación y a los obstáculos que tuvo que sortear para abrirse paso en el mundo científico. Su legado sigue siendo relevante en la lucha por el acceso de las mujeres a la educación y el valor del conocimiento en condiciones de equidad.

Más de 90 años después de su muerte, las palabras de Marie Curie conservan una vigencia que pocos científicos de su generación pueden igualar





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