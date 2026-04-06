Mariano Israelit presenta su libro sobre Maradona en la Feria del Libro de Villa Devoto

El escritor Mariano Israelit presenta su libro 'El amigo de Dios', una obra sobre Diego Maradona, en la Primera Feria del Libro de Villa Devoto. El evento incluirá una charla con el autor, la participación de Matías Pelliccioni y diversas actividades culturales.

El reconocido escritor y periodista Mariano Israelit , conocido por su cercanía y amistad con Diego Armando Maradona, presentará su aclamada obra literaria dedicada al astro del fútbol mundial. El libro, titulado 'El amigo de Dios: Crónicas de mi vida en el mundo del espectáculo, el deporte y la política', es una profunda inmersión en la vida de Maradona, vista a través de los ojos de alguien que compartió con él momentos íntimos y trascendentales.

La presentación promete ser un evento emotivo y revelador, donde Israelit compartirá anécdotas, reflexiones y experiencias vividas junto al 'Diez'. La charla abordará tanto la faceta deportiva del ídolo, como su lado más humano y personal, explorando las complejidades de su personalidad y el impacto que tuvo en la sociedad. El evento es parte integral de la Primera Feria del Libro de Villa Devoto, un evento cultural que busca promover la lectura y el encuentro con autores locales





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariano Israelit Diego Maradona Feria Del Libro Villa Devoto Libro Presentación Matías Pelliccioni El Amigo De Dios Literatura Cultura

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mariano Navone conquista su primer título ATP en BucarestEl tenista argentino Mariano Navone se consagra campeón del torneo ATP 250 de Bucarest, Rumania, tras vencer a Daniel Mérida en una reñida final. El triunfo, que marca el primer título ATP en su carrera, se suma a un domingo histórico para el tenis argentino, con otros compatriotas buscando títulos en Marrakech y Houston. Navone destaca la emoción del logro y la intensidad de sus partidos.

Read more »

Histórico: Mariano Navone ganó el primer ATP de su carrera en BucarestEl argentino se impuso por 6-2, 4-6 y 7-5 ante Daniel Mérida en Rumania y logró quedarse con el título luego de dos finales perdidas.

Read more »

Qué dijo Mariano Navone tras el histórico triunfo que consiguió en el ATP 250 de BucarestEl tenista argentino conquistó Rumania por primera vez en su carrera y se mostró visiblemente emocionado frente a las cámaras.

Read more »

Visita la Feria del Libro 2026: John M. Coetzee y los gestos de un indócilLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Read more »

El saludo de Argentinos Juniors para Mariano Navone tras su histórica consagración en BucarestEl tenista, hincha fanático del Bicho, fue sorprendido por su club con un cálido saludo en redes sociales al coronarse campeón del ATP 250 en Rumania.

Read more »

Histórico título para Mariano Navone: ganó el ATP 250 de Bucarest y festejó su primera coronaEl argentino conquistó el ATP 250 de Bucarest al vencer a Daniel Mérida y logró su primer título ATP, consolidando su gran momento en el tenis de nuestro país.

Read more »