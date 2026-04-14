Mariano Echeverría debuta como entrenador en el Ascenso con victoria para Deportivo Maipú

El exjugador de Boca Juniors, Mariano Echeverría, comenzó su carrera como entrenador en Deportivo Maipú con una victoria crucial contra Colegiales en la Primera Nacional. Tras años en el extranjero, el 'Flaco' busca encaminar al equipo mendocino en la zona de descenso y construir su trayectoria como entrenador en el fútbol argentino.

El exdefensor Mariano Echeverría inició su trayectoria como entrenador en el Ascenso con un triunfo crucial, un resultado vital para su equipo que se encuentra en la zona de descenso. Deportivo Maipú , bajo la dirección de Echeverría, venció a Colegiales con un marcador de 3-1 en la novena jornada de la Primera Nacional , rompiendo una racha negativa de cinco partidos sin conocer la victoria. Este triunfo no solo representó tres puntos, sino también un respiro para el equipo mendocino, que llegaba tras cuatro derrotas consecutivas y necesitaba desesperadamente sumar para intentar alejarse de la zona roja. Aunque la situación en la tabla sigue siendo delicada, la victoria inyectó optimismo en el vestuario, preparando el terreno para los próximos desafíos contra Patronato como visitante y Almagro en casa.

El partido fue mucho más que un simple encuentro de fútbol; fue el debut de Echeverría como entrenador en el fútbol argentino y el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. Después de años trabajando en el extranjero, el “Flaco” regresó al país para asumir el mando de Deportivo Maipú y afrontar el reto de sacar al equipo de la complicada situación en la que se encuentra. Tras el partido, en conferencia de prensa, Echeverría compartió una reflexión curiosa sobre su regreso. “Extrañaba bastante el fútbol argentino, pero más que nada hablar en español. Entrenar y declarar en inglés ya no quería tanto”, confesó el entrenador de 44 años, demostrando la importancia de las raíces y la conexión con el idioma natal.

La relación de Echeverría con Deportivo Maipú es especial, ya que como jugador formó parte del plantel que logró el ascenso al entonces Torneo Argentino A en 2008. “Es una provincia donde tengo muchos amigos del fútbol. Conocer el club y su gente hace que el trabajo sea más fácil”, comentó el entrenador, destacando la importancia de los vínculos personales y el conocimiento del entorno para facilitar la tarea de dirigir. Durante su etapa como futbolista, Echeverría jugó en Boca Juniors (2014/15), donde fue dirigido por Carlos Bianchi en su tercera etapa. Llegó al club con el pase en su poder, pero debido a la gran cantidad de futbolistas en su posición, abandonó el equipo al finalizar el primer semestre. Su primera experiencia como entrenador fue en Tigre en 2018. Posteriormente, continuó su carrera en el extranjero, dirigiendo al Johor Darul Ta’zim en la Malaysia Super League, donde estuvo al frente del equipo entre 2022 y 2025. Ahora, de vuelta en el fútbol argentino, Echeverría se enfrenta al desafío de guiar a Deportivo Maipú en la Primera Nacional, con la esperanza de construir su propia trayectoria como entrenador en el Ascenso, dejando una huella duradera en el club y en el fútbol argentino.





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mariano Echeverría Deportivo Maipú Primera Nacional Ascenso Entrenador Fútbol Argentino Colegiales Victoria

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deportivo Maipú vs. Colegiales en vivo: cómo verlo, horario y TVDeportivo Maipú y Colegiales se enfrentarán por Primera Nacional de Argentina el domingo 12 de abril. El partido se jugará a las 18:30hs. y se televisará por LPF Play. Seguilo en vivo.

Read more »

San Cristóbal: La Escuela Mariano Moreno retoma clases gradualmente tras el trágico ataqueLa Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal se prepara para un regreso gradual a las aulas después del ataque que costó la vida a un estudiante. Se priorizarán actividades reflexivas y de apoyo emocional para facilitar el proceso de duelo y reconstrucción.

Read more »

Fallece Julio Ricardo, una leyenda del periodismo deportivo argentinoEl mundo del periodismo deportivo argentino lamenta la muerte de Julio Ricardo López Batista, una figura icónica con una carrera de más de seis décadas en radio y televisión. Su legado de sobriedad, respeto y profesionalismo perdurará.

Read more »

Mariano Sardáns: “Salir desde tu banco a una cuenta bancaria en Uruguay, en Estados Unidos te sale cero”Mariano Sardáns sobre las cuentas de argentinos en Uruguay

Read more »

El encargado estrena nueva temporada: cuál es la fecha elegida y quién es el popular actor que se suma al proyectoLa popular serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat entra en su recta final

Read more »

Mario Pergolini Revela Encuentro Vergonzoso con Mariano Mores: 'No Toca un Carajo'Mario Pergolini comparte una anécdota llena de humor y autocrítica sobre su encuentro con el maestro Mariano Mores, donde intentó tocar el piano y recibió una dura crítica. El relato revela la vergüenza persistente y la habilidad de Pergolini para reírse de sí mismo.

Read more »