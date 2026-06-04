Mariano Cohn y Gastón Duprat tras los silbidos en los Premios Sur: No somos artistas aplaudidores del poder

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat hablaron sobre los abucheos que recibieron durante el homenaje a Luis Brandoni en los Premios Sur. Afirmaron que las reacciones confirman que la Academia de Cine argentina no es representativa y que no buscan consenso, sino decir lo que piensan. También detallaron la marginación que sufrió Brandoni durante años.

Los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat se refirieron a los silbidos y abucheos que recibieron durante la ceremonia de entrega de los premios Sur, donde participaron en un homenaje a Luis Brandoni .

Ambos defendieron su postura y afirmaron que las reacciones confirman sus críticas sobre la falta de representatividad de la Academia de Cine argentina. Subrayaron que no hacen cine para buscar consenso ni para complacer a poderosos, y que la academia ha excluido a artistas como Brandoni durante años. Cohn indicó que la academia no es representativa de todo el cine nacional, que sus decisiones son opacas y que el premio ya no tiene incidencia ni reputación.

Duprat agregó que sus obras siempre generan debate, lo cual consideran positivo, y que lo ocurrido fue una confirmación de que sus declaraciones tenían fundamento. También detallaron que su presencia en el evento fue por invitación de la Ciudad, no de la Academia, para honrar a Brandoni, a quien describieron como un amigo y un artista irremplazable que sufrió persecuciones y marginación, especialmente entre 2003 y 2015.

Citaron fragmentos del libro autobiográfico de Brandoni donde este agradece a los directores por devolverle la ilusión por el cine tras años de ser excluido. Respecto a si las referencias al peronismo causaron los abucheos, ambos afirmaron que sus dichos son objetivos y de público conocimiento, y que Brandoni también lo documenta en su libro. Concluyeron que los silbidos evidencian la intolerancia al disenso y la actitud autoritaria de quienes no permiten expresar opiniones críticas.

El episodio refleja la tensión entre sectores del cine argentino y pone en cuestión la legitimidad de los premios Sur como reconocimiento institucional





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Premios Sur Mariano Cohn Gastón Duprat Luis Brandoni Academia De Cine Argentina Cine Argentino Representatividad Persecución Política Disenso

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Escándalo en los Premios Sur 2026: abuchearon a Mariano Cohn y Gastón Duprat durante el homenaje a Luis BrandoniLos directores fueron abucheados en plena gala tras hacer comentarios políticos durante el tributo al histórico actor.

Read more »

Mariano Cohn, Gastón Duprat y un tenso e incómodo momento “fuera de programa” en los Premios SurDurante el homenaje a Luis Brandoni la exitosa dupla dejó públicamente a la vista sus diferencias con buena parte de la comunidad audiovisual local

Read more »

'Un clásico de los kukas': el secretario de Cultura se metió en la polémica por los silbidos contra Cohn y Duprat en los Premios SurLos directores tuvieron a su cargo el homenaje al fallecido Luis Brandoni y fueron abucheados por el público. Leonardo Cifelli salió a cruzar a quienes silbaron: 'Se hacen los demócratas y quieren silenciar a todos los que piensan distinto'.

Read more »

La reacción del secretario de Cultura de Milei ante el abucheo a Mariano Cohn y Gastón Duprat en los Premios SurLa dupla de directores homenajeó a Luis Brandoni y recordó que fue “perseguido y amenazado de muerte por el gobierno peronista” antes de la última dictadura militar

Read more »