Mariano Closs y Walter Nelson se reencontran en ESPN y reavivan el deseo de volver a escucharlo relatar partidos

El reconocido relator y el histórico periodista compartieron un emotivo intercambio de elogios y reconocimiento mutuo durante una transmisión de ESPN, dejando una imagen de admiración mutua entre dos referentes del periodismo deportivo argentino.

Mariano Closs se reencontró con Walter Nelson durante una transmisión de ESPN , donde ambos periodistas compartieron un emotivo intercambio de elogios y reconocimiento mutuo. El reconocido relator, una de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo nacional, se mostró agradecido por el encuentro y destacó su vínculo con la señal.

El histórico periodista agradeció el cariño recibido y aprovechó el momento para hacer un pedido público: que volviera a relatar partidos de manera regular. El breve intercambio en ESPN terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales y dejó una imagen de admiración mutua entre dos referentes del periodismo deportivo argentino.

Además, el encuentro reavivó entre muchos fanáticos el deseo de volver a escucharlo relatando partidos de manera regular. El reconocido periodista, quien construyó un lugar destacado en los medios argentinos gracias a su estilo inconfundible y a su participación en algunas de las coberturas deportivas más importantes del país, se mostró agradecido por el encuentro y destacó su vínculo con la señal.

El histórico periodista agradeció el cariño recibido y aprovechó el momento para hacer un pedido público: que volviera a relatar partidos de manera regular. El breve intercambio en ESPN terminó convirtiéndose en uno de los momentos más virales de las redes sociales y dejó una imagen de admiración mutua entre dos referentes del periodismo deportivo argentino.

Mientras tanto, la noticia del fallecimiento del ídolo y máximo goleador de San Lorenzo, José Sanfilippo, también generó una gran conmoción entre los fanáticos del club





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