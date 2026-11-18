Mariana Enriquez analiza el trauma histórico y el gótico en 'Conversación con la oscuridad'. Su nueva obra explora la literatura de imaginación y el miedo en Argentina.

La escritora argentina Mariana Enriquez presenta su nuevo libro de ensayos, titulado Conversación con la oscuridad , una obra que sistematiza sus reflexiones sobre el terror y la literatura gótica. La obra se exhibirá el viernes 27 a las 18:00 horas en el espacio cultural Artlab, ubicado en la calle Roseti 93 de Buenos Aires. Este lanzamiento marca un momento crucial en la trayectoria de la autora, quien ha logrado trascender el género ficcional para explorar los cimientos teóricos de su pensamiento creativo.

Compilación teórica sobre el miedo

La investigadora mendocina Inti Soledad Bustos fue la responsable de encontrar los nexos que conectan las clases, conferencias y charlas que la autora ha dictado en diversos contextos. Bustos estructuró el contenido en cinco vértebras fundamentales: espacios, tiempos, subjetividades, cuerpos y trauma. Este enfoque permite articular un material que antes se encontraba disperso en intervenciones públicas y académicas.

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El libro cuenta con un prólogo de la editora de Radar y columnista de Página/12. Esta colaboradora defiende la literatura de la imaginación como un género con estatura propia, rechazando la idea de que sea un mero atajo o una máscara del realismo. La introducción establece un tono de rebelión intelectual contra las clasificaciones literarias tradicionales que subestiman el valor del género oscuro.

Resistencia al realismo mágico

Mariana Enriquez plantea que en América Latina coexisten la violencia con el trauma de los regímenes autoritarios. La autora señala el eterno retorno de las políticas de saqueo y represión como factores que moldean la narrativa contemporánea. Se abren fosas comunes y se encuentran restos humanos en predios abandonados, haciendo que lo macabro se presente en lo cotidiano.

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La escritora argumenta que la literatura del continente ha dejado atrás el realismo mágico del boom literario. Este giro ocurrió cuando América Latina perdió la esperanza en la promesa de un cambio revolucionario. El fracaso y la degradación de esa fe colectiva se expresan ahora en una literatura llena de paranoia y oscuridad.

En esta nueva fase creativa, lo real y el presente conviven con los espectros de un pasado que nunca está muerto. Los fantasmas de la historia argentina no son entidades del ayer, sino presencias activas que definen la identidad cultural actual. Esta perspectiva refuerza la idea de que el terror es una herramienta clave para entender la realidad social.

Adaptaciones audiovisuales y vida en Australia

La obra de Mariana Enriquez ha experimentado un exitoso tránsito hacia el lenguaje audiovisual. La película La virgen de la tosquera , dirigida por Laura Casabé , fue elegida para representar a la Argentina en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Oscar 2027. Esta cinta está basada en dos de sus cuentos:

El carrito y La virgen de la tosquera . Este reconocimiento internacional valida la relevancia global de la narrativa enigmática de la autora. La adaptación cinematográfica demuestra que los temas abordados en sus libros resonan más allá de las fronteras lingüísticas.

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Además, el cineasta chileno Pablo Larraín estrenó por Netflix una miniserie de cuatro capítulos. Esta producción está inspirada en la obra Mis muertos tristes y cuenta con la actuación protagónica de Mercedes Morán y Dolores Fonzi . Estas versiones multimedia expanden el alcance de las historias escritas por Enriquez .

Mientras en Argentina se celebra su literatura, la escritora reside desde 2025 en Launceston , la segunda ciudad más grande de Tasmania, en Australia. Vive a orillas del río Tamar, una decisión personal calificada como un proyecto de pareja y de vejez. En esa ciudad australiana terminó su anterior libro Archipiélago y está corrigiendo una nueva novela.

El terror como herramienta de análisis social

La autora define el terror como una convención de la ficción, comparable a la ciencia ficción asociada al espacio. Cuando se piensa en terror, se asocia con la noche, la oscuridad, la ruina y el cementerio. A Enriquez le interesa la oscuridad como concepto, no como la falta de luz física, sino como los lugares opacos de la trama social.

Explora los límites entre lo paranormal y lo real para iluminar las zonas de sombra de la subjetividad humana. Aunque para muchos el género oscuro sigue siendo de nicho, la autora sostiene que explica cualquier realidad. El género no es solo un reflejo del mundo, sino una herramienta independiente con poder analítico propio. Este enfoque posiciona a Mariana Enriquez como una voz indispensable en el debate cultural actual.