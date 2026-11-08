Mariana Enriquez: Gótico, terror y fantasmas en la nueva obra con Inti Bustos

La escritora Mariana Enriquez revela en su nuevo libro, editado por Páginas de Espuma, la sistematización de sus reflexiones sobre el gótico latinoamericano junto a la académica Inti Bustos.

Mariana Enriquez reside en Tasmania, una isla australiana donde su atención se dirige más hacia los fantasmas que hacia los animales extraordinarios que la rodean. Entre ellos destaca el demonio de Tasmania, un animal llamado así porque los primeros colonos atribuyeron su agudo grito al mismísimo diablo. Esta zona que habita lleva tiempo teniendo sus propios fantasmas, tan interesantes como los de Argentina, como las ruinas de la cárcel de Port Arthur, que fue de máxima seguridad en el siglo XIX.

Orígenes del Terror en Lanús

En ella hay una forma de mirar el mundo que, después de tantos años de práctica, le sale natural. Consiste en buscar lo siniestro detrás de lo cotidiano, los restos que todavía no existen y los monstruos que, tal vez, hemos aprendido a reconocer sin que nadie nos los presente. No se trata tanto de traducir esto en metáforas como de describirlo en formas inquietantes. La Argentina que conoció de chica, el Lanús de los años 70 y 80, con sus violencias, supersticiones y heridas históricas, ya tenía bastante de escenario gótico antes de que ella empezara a escribir ficción.

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Sistematización del Gótico Local

Comprendió que para hacer terror no hacía falta importar castillos, tormentas y vampiros de otras latitudes. Había que mirar alrededor, porque allí había un repertorio de imágenes capaces de provocar espanto. Se refiere a los desaparecidos, las cárceles clandestinas escondidas en lugares que parecían amables, los santos populares y las ofrendas a la Difunta Correa en las casas del Conurbano. El terror no ocurre en un territorio exótico o sobrenatural, sino a la vuelta de la esquina, en la memoria familiar, en una casa abandonada o en un espacio urbano que había sido otra cosa.

Éxito Comercial y Adaptaciones

En una de las voces más reconocibles de la literatura argentina contemporánea, también encontró otras formas de circulación. Este año, una adaptación cinematográfica de su universo narrativo quedó entre las precandidatas al Oscar a Mejor Película Internacional. La serie de Netflex de la que participa como productora ejecutiva se ubicó entre los títulos más vistos de la plataforma, y un libro propuso un nuevo encuentro entre sus cuentos y las imágenes. A esa constelación se suma ahora la nueva publicación de Páginas de Espuma, que funciona como un mapa de las relaciones que fue descubriendo de forma fragmentada entre la ficción, la política, los cuerpos, los monstruos y las formas particulares del miedo en América Latina.

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Entrevista en Videollamada

El volumen está armado a partir de materiales que la escritora venía trabajando y que la académica mendocina Inti Soledad Bustos ayudó a desgrabar y sistematizar. La conversación ocurre por videollamada un martes 13, fecha que parece elegida por alguien con sentido del humor gótico. Desde Tasmania, habla de las ruinas del futuro, de la obsolescencia humana frente a las máquinas, de los espacios abandonados y de la historia argentina como una cantera inagotable de horrores. También defiende el género frente a quienes todavía confunden lo popular con algo frívolo y superficial.

Teoría del Terror Argentina

Por tramos, el libro se asemeja más a un texto teórico que a un ensayo. Se preguntaba si había una necesidad de sistematizar en Argentina una especie de teoría del terror, específicamente del gótico como en su caso, temas que accedió siempre de forma fragmentada. Responde que no es un libro de crítica literaria porque no tiene la formación para eso. El libro surgió básicamente a partir de charlas, clases, conferencias y entrevistas, pero sobre todo clases online, zoms y muchas charlas.

El Rol de Inti Bustos

Fue Inti Bustos, académica mendocina, la que venía siguiendo este tema. La idea fue de ella, de desgrabar y sistematizar. Lo que tiene más de teoría tiene que ver con teoría literaria, con decisiones y sistematizaciones que armó ella en ese sentido, que acomodó, que vio hilos y relaciones. Es el crecimiento de cosas que ella venía pensando a partir de toda una acumulación de charlas durante muchos años, ampliando bibliografía y relaciones con la política. Es un texto suyo mediado, corregido después. También menciona que había una vacancia de esta teoría aplicada a nuestra latitud, ya que vinculamos el género de terror a castillos medievales de Europa, pero Argentina tiene su propio material. Se está produciendo bastante en universidades, pero es diferente juntar lo que piensa un escritor en el armado de su ficción y las teorías, intuiciones y libros a los que va echando mano para pensar su propia ficción.