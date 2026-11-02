Margarita en Vivo confirma tercera función para diciembre de 2026

El espectáculo Margarita en Vivo anuncia una última presentación el 19 de diciembre de 2026 en el Campo Argentino de Polo. Más detalles sobre fechas y venta de entradas.

El proyecto escénico Margarita en Vivo ha oficializado la programación de una tercera y definitiva función para el día 19 de diciembre de 2026. Este nuevo show se llevará a cabo en el Campo Argentino de Polo, ubicado en el barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires. La decisión responde al éxito masivo de las presentaciones previas y a la alta demanda de entradas por parte del público.

Esta nueva fecha se suma a las citas ya confirmadas para el 17 de diciembre, cuyas localidades se agotaron completamente, y para el 18 de diciembre, donde aún persisten las últimas entradas disponibles. El anuncio marca el cierre oficial de la temporada de este espectáculo en la capital argentina, consolidando una de las propuestas más esperadas del cierre de año en el sector del entretenimiento local.

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Novedades escénicas y musicales del evento

La producción está diseñada específicamente para el formato a cielo abierto que ofrece el predio del Campo de Polo. La propuesta artística, bajo el concepto La gran fiesta real, incluye un repertorio de más de 30 canciones que abarcan desde los temas históricos de las series de Cris Morena hasta composiciones de la nueva temporada de la serie.

La puesta en escena contará con dos escenarios independientes, concebidos estratégicamente para acercar a los artistas al público desde diferentes sectores del predio. Además, se incorporarán nuevas coreografías, vestuarios exclusivos y una escenografía desarrollada especialmente para estas funciones. La experiencia comenzó incluso antes del inicio del show, con propuestas gastronómicas y activaciones familiares desde la apertura de puertas.

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Logros históricos y participación del público

La incorporación de esta tercera fecha llega como respuesta directa a la demanda insatisfecha tras el agotamiento total de las localidades en funciones anteriores. Hasta el momento, Margarita en Vivo realizó 14 presentaciones en el Movistar Arena y otras 14 en Tecnópolis, reuniendo en total a más de 230.000 espectadores.

La primera función en el Campo Argentino de Polo, programada para el 17 de diciembre, también registró la totalidad de sus entradas vendidas. Posteriormente, se añadió el show del 18 de diciembre y ahora se confirma la última cita para el 19 de diciembre. Estas tres funciones forman parte del cierre de año de Margarita en Vivo en Buenos Aires, dirigido tanto a seguidores actuales de la serie como a familias que conocen sus historias anteriores.

Detalles de venta, precios y fechas clave

La venta general para la nueva función del sábado 19 de diciembre comenzará el martes 3 de noviembre a las 12, exclusivamente a través de la plataforma AllAccess. Aunque los valores para esta fecha específica aún no han sido informados oficialmente, la plataforma publicó los importes correspondientes a la función del viernes 18 de diciembre. Estos precios incluyen el valor base más el cargo por servicio.

Para el show del 18 de diciembre, las entradas de Campo de pie cuestan desde $55.000 más $8250 de cargo por servicio. La Platea tiene un valor desde $75.000 más $11.250, mientras que la Platea frontal asciende a $85.000 más $12.750. Los sectores premium incluyen la Platea oro desde $120.000 más $18.000, la Platea preferencial desde $105.000 más $15.750 y la Platea VIP desde $90.000 más $13.500. Durante todo el período de venta, se ofrecerán hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

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Información logística adicional

Las presentaciones se llevarán a cabo en el Campo Argentino de Polo, ubicado en la Avenida del Libertador 4096, en Palermo. Las funciones están programadas para el jueves 17 de diciembre (agotado), el viernes 18 de diciembre (últimas entradas) y el sábado 19 de diciembre (nueva venta). Los espectadores deben ingresar a la página oficial de Margarita en AllAccess para consultar la disponibilidad y completar la compra con los medios de pago admitidos por la plataforma.