Margarita Barrientos denuncia exclusión de misa papal y fin de vínculo con Macri

Margarita Barrientos, fundadora de Los Piletones, revela que ni Milei ni Macri la invitaron a la misa del papa y confirma el cese de relación con el exmandatario.

La activista social Margarita Barrientos, reconocida fundadora del comedor social Los Piletones, expresó su profunda decepción tras no recibir ninguna invitación para asistir a la misa presidida por el papa León XIV en el barrio de Palermo. Durante una entrevista emitida este jueves en la emisora Radio 750, la referente humanitaria detalló que ni el presidente Javier Milei ni el gobernador de Buenos Aires Jorge Macri, quien antes fuera presidente, se comunicaron con ella para convocarla al evento religioso de alto perfil.

Corte total de vínculos con Mauricio Macri

Barrientos confirmó que ha finalizado por completo su relación personal y política con el expresidente Mauricio Macri, señalando que ya no existe ningún tipo de contacto entre ambas partes. La activista explicó con claridad que el exmandatario nunca más ha visitado las instalaciones de Los Piletones, lo que ha marcado el fin de una etapa anterior de relación, aunque reconoció que Macri continúa donando mensualmente su pensión para la adquisición de alimentos, una ayuda económica que persiste pese a la falta de interacción presencial.

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Exclusión del evento en la carpa papal

La fundadora de Los Piletones lamentó públicamente no haber sido incluida entre los invitados especiales para presenciar la ceremonia religiosa, un hecho que consideró inesperado dada su trayectoria y el trabajo que realiza diariamente. Barrientos admitió que le hubiera encantado estar presente en la carpa montada en Palermo para cumplir un sueño personal de ver al papa, pero se mostró resignada ante la falta de comunicación por parte de las autoridades, afirmando que no volverá a buscar presencia en eventos gubernamentales o religiosos relacionados con estos políticos.

Resistencia operativa del comedor Los Piletones

A pesar de la exclusión del evento ceremonial, el programa de asistencia social Los Piletones mantiene su funcionamiento ininterrumpido, brindando servicios esenciales a una población vulnerable que crece día a día. En la actualidad, la organización distribuye alimentos, calzado y ropa a más de diez mil personas cada día, asegurando que los beneficiarios puedan cocinar sus propias comidas para el fin de semana y cubrir sus necesidades básicas de vestimenta y nutrición en medio de la crisis social.

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Agravamiento de la pobreza en Santiago del Estero

La activista trasladó su preocupación al norte argentino, donde se encuentra actualmente, señalando que en Santiago del Estero la falta de alimentos es crítica y la situación humanitaria se ha deteriorado significativamente. Barrientos observó un incremento masivo en la cantidad de personas acudiendo a los comedores, quienes ahora requieren hasta cuatro comidas diarias, ya que la imposibilidad de trabajar con sus vehículos ha eliminado los ingresos por la venta ambulante que antes cubrían sus gastos básicos.

Diagnóstico económico y futuro de la asistencia

El análisis de Barrientos sobre la economía local es contundente, ya que sostiene que si la situación fuera favorable, la gente no estaría haciendo filas extensas para recibir un plato de comida. La activista afirmó que no volverá a participar en futuras convocatorias oficiales y prioriza su labor humanitaria sobre los actos protocolares, manteniendo su fe y dedicación exclusiva a la asistencia directa a las personas más pobres que dependen de Los Piletones para sobrevivir.