Marea de fanáticos da el último adiós a Indio Solari en Avellaneda: Operativo masivo en el Polideportivo Gatica

Una multitud concurre al velorio público de Indio Solari en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico. Se detallan las formas de acceso, el operativo de seguridad con miles de efectivos y los servicios disponibles para los asistentes a la despedida histórica del icónico músico del rock nacional.

La noticia informa sobre la llegada masiva de fanáticos para despedir al músico Indio Solari en un velorio público en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico, Avellaneda .

Se detallan las opciones de transporte, incluyendo la Línea Roca del ferrocarril, diversas líneas de colectivo y el acceso en vehículo particular por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Dada la convocatoria histórica, se ha organizado un operativo con más de 8000 personnes para garantizar seguridad, acceso y servicios como postas sanitarias, hidratación, baños químicos y pantallas externas. El evento cuenta con infraestructura adecuada para recibir a una gran cantidad de personas. El intendente Jorge Ferraresi compartió recomendaciones en redes sociales.

También se menciona un homenaje en vivo desde Comodoro Rivadavia transmitido por YouTube





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