Marcos Senesi se suma a la Selección Argentina para el Mundial 2026 y firma con el Tottenham

Lionel Scaloni confirma la inclusión de Marcos Senesi en la lista final para el Mundial 2026 en reemplazo de Leonardo Balerdi, mientras el defensor concreta su traspaso al Tottenham de la Premier League.

La selección argentina se encuentra en la fase final de preparación para uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: el Mundial 2026 .

En este contexto, el director técnico Lionel Scaloni ha realizado el último ajuste necesario en la convocatoria de veintiséis futbolistas antes del esperado debut frente a Argelia, programado para el próximo martes. La decisión final ha sido la inclusión de Marcos Senesi, quien llega para ocupar el lugar de Leonardo Balerdi. Esta determinación cierra un periodo de intensas especulaciones sobre cómo se conformaría la línea defensiva del equipo albiceleste.

Resulta notable que el entrenador haya optado por un cambio directo de zaguero por zaguero, descartando la posibilidad de innovar en el sector del mediocampo. Muchos analistas y aficionados sugerían que el espacio podría haberse utilizado para reintegrar a un volante como Guido Rodríguez, quien fue parte fundamental del proceso que culminó con la gloria en Qatar 2022.

Sin embargo, Scaloni ha priorizado la estabilidad y el perfil específico que Senesi aporta a la retaguardia, asegurando así que el equipo mantenga el equilibrio táctico necesario para afrontar la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá. Paralelamente a este reconocimiento internacional, Marcos Senesi atraviesa uno de los momentos más brillantes y prolíficos de su trayectoria profesional en Europa.

El defensor argentino ha dado un salto cualitativo significativo en su carrera al concretar su traspaso al Tottenham Hotspur, uno de los clubes más prestigiosos y competitivos de la Premier League inglesa. El anuncio oficial realizado el pasado miércoles confirma que Senesi se integrará formalmente a la institución londinense el primero de julio, una vez que finalice su vínculo contractual con el Bournemouth.

A sus veintinueve años, el jugador surgido de las juveniles de San Lorenzo se encuentra en la plenitud de su madurez deportiva, lo que lo convierte en una pieza atractiva tanto para su club como para la selección nacional. La posibilidad de compartir la zaga defensiva con Cristian Cuti Romero en el Tottenham añade un componente extra de entusiasmo, ya que ambos jugadores podrían desarrollar una química en el club que luego se traduzca en beneficios directos para la defensa de la selección argentina en el torneo mundial.

En declaraciones recientes sobre su futuro en Londres, Senesi ha manifestado que desde el primer instante el club le demostró con claridad los motivos por los cuales lo querían en sus filas y la importancia de su rol en el proyecto que están construyendo. El futbolista describió este paso como algo emocionante y expresó su ferviente deseo de involucrarse plenamente en la dinámica del equipo.

Sus metas son ambiciosas y claras: pretende que cada vez que pise el césped del estadio, los aficionados se sientan orgullosos de su desempeño y trabajar incansablemente para devolver al Tottenham al lugar de honor que le corresponde en la jerarquía del fútbol europeo. La ambición de ganar títulos con el equipo londinense es el motor que impulsa su motivación actual, reflejando una mentalidad ganadora que encaja perfectamente con el espíritu del equipo argentino que intenta defender la corona mundial.

El camino hacia el Mundial 2026 se presenta como un reto complejo pero emocionante para el conjunto dirigido por Scaloni. Argentina llega con el lujo de contar con una base sólida y una cantidad de talentos que permiten al cuerpo técnico tener opciones variadas en cada posición. La lucha interna por los puestos titulares, especialmente en el ataque con figuras como Julián Álvarez y Lautaro Martínez, demuestra el alto nivel competitivo del grupo.

La incorporación de Senesi no es solo un reemplazo técnico, sino un reconocimiento a su regularidad y capacidad de adaptación en la liga más exigente del mundo. El defensor ahora tiene la doble responsabilidad de consolidarse en la élite del fútbol inglés y de aportar solidez a una selección que busca mantener la hegemonía global.

Con la mirada puesta en el debut contra Argelia, el equipo se prepara para demostrar que sigue siendo un candidato natural al título, apoyado en una mezcla de experiencia, juventud y una gestión inteligente de las plantillas





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