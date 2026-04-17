Marcos Rojo rompe el silencio: defensa, autocrítica y reclamo sobre su sanción

El defensor de Racing, Marcos Rojo, habló tras su expulsión y sanción, pidiendo disculpas a los hinchas, defendiendo su estilo de juego y cuestionando el criterio del Tribunal de Disciplina.

Marcos Rojo ha decidido alzar la voz en un momento crucial de su trayectoria en Racing . Tras ser notificado de la sanción de cuatro partidos impuesta por el Tribunal de Disciplina a raíz de su expulsión en el encuentro contra River , el defensor ha salido al frente para ofrecer su perspectiva. Rojo pidió disculpas a la afición y dejó claro que, si bien reconoce haber excedido sus dichos hacia el árbitro, no está completamente de acuerdo con el castigo recibido ni con la forma en que ha sido juzgado públicamente.

En medio de especulaciones sobre su futuro en el club y con la resaca emocional de lo sucedido aún latente, el experimentado zaguero intentó proyectar una imagen de concentración en los aspectos deportivos. Mis esfuerzos se centran en continuar trabajando y mantenerme enfocado, fueron las primeras palabras con las que inició su descargo, señalando una actitud proactiva de cara a los desafíos venideros. Paralelamente, buscó tender un puente de cercanía con los seguidores racinguistas a través de un mensaje directo: Estoy esforzándome por salir adelante, como siempre lo he hecho. A los hinchas, deseo ofrecerles mis disculpas, especialmente por lo acontecido en la Copa Sudamericana. Lo de River, debo decir, son incidentes propios del desarrollo del fútbol. Sin embargo, lo ocurrido el miércoles con Cristian Medina fue sacado de contexto, afirmó.

Rojo también recurrió a su extensa carrera para fundamentar su estilo de juego y su comportamiento en el terreno de juego. A lo largo de mi trayectoria profesional, he jugado de esta manera, sin importar la camiseta que haya defendido. Mi objetivo siempre ha sido dar el máximo. Reconozco que cometo errores, eso es seguro. Y seguiré cometiendo equivocaciones hasta el final de mi carrera. Mi actuar nunca ha tenido mala intención, simplemente soy así, sentenció, subrayando que su carácter futbolístico no es una novedad.

No obstante, uno de los pilares de su declaración se dirigió con firmeza hacia la sanción que le fue impuesta. El defensor cuestionó la lógica aplicada y estableció paralelismos con la situación de otros futbolistas. Son situaciones habituales que ocurren dentro de un campo de juego. Así como mis compañeros y los rivales protestan, yo también lo hago. Sin embargo, parece que soy el único al que se le prohíbe hacerlo, declaró con un visible enfado.

Siguiendo esa misma línea argumental, intentó contextualizar la jugada que desembocó en su expulsión: Jamás he protagonizado una disputa con un árbitro o un adversario por cuestiones futbolísticas. Son eventos que suceden, pero sí admito haberme excedido en mis comentarios hacia el colegiado, reconoció, con una dualidad entre la autocrítica y la defensa de su posición. Incluso, fue más allá al expresar sus dudas sobre la interpretación de la acción: ¿Qué beneficio obtendría yo al golpear a un rival con la cantidad de cámaras que existen? Nunca tuve la intención de agredirle.

A pesar de su indignación, hubo espacio para la admisión de sus fallos: Parece que soy el único jugador al que no se le permite decir nada en la cancha y siempre soy amonestado. Pero aprovecho también para disculparme con el árbitro, ya que proferí palabras que no debí haber dicho, admitió. En el seno del vestuario, el defensor aseguró haber asumido la responsabilidad de sus actos. Les pedí disculpas a mis compañeros, y no solo por ese incidente, sino también por mi error cometido en el primer tiempo, explicó, plenamente consciente del impacto que su ausencia tuvo en el desarrollo del encuentro.

Respecto a la jugada específica ante River, ofreció su versión de los hechos: Sinceramente, no vi a Martínez Quarta. Estaba forcejeando con Vera. Cuando me liberé, sentí que le propiné un golpe. Y me di cuenta de que le había pegado en la nuca. En el momento en que lo hice, era evidente que sería expulsado. El árbitro me había estado advirtiendo desde el inicio del partido.

Finalmente, ofreció una reflexión que encapsula su descontento ante las repercusiones: Hasta ese instante, las oportunidades más claras las habíamos tenido nosotros. El partido se nos escapó de las manos y lo perdimos por esa jugada. Cuando yo cometo un error, parece que casi me obligan a abandonar el club. Todo esto ha sido sumamente desafortunado y me siento muy afectado por la situación y por la sanción impuesta, la cual considero desproporcionada. Mi compromiso con Racing y con los hinchas sigue intacto, y mi deseo es poder revertir esta situación a través de mi desempeño en la cancha y mi conducta deportiva, demostrando que mi pasión por el juego a veces me lleva a cometer errores, pero siempre con la frente en alto y la intención de crecer como jugador y como persona, buscando siempre el beneficio del equipo y el espectáculo deportivo





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