Marcos Rojo lloró tras la derrota de Estudiantes frente a Palmeiras en el Centenario. El defensor de 36 años expresó su orgullo por cumplir el sueño de volver a su casa en La Plata.

Marcos Rojo rompió a llorar tras la derrota de Estudiantes frente a Palmeiras en el estadio Centenario. El defensor de 36 años dejó ver el dolor de todo un plantel que estuvo a un paso de la gloria en la final.

Emoción del regreso a La Plata

Rojo declaró a corazón abierto y al borde del llanto después del partido perdido. Quiso explicar lo que significó este objetivo para él, totalmente golpeado por no poder haberlo cumplido. Expresó que volver a su casa, a Estudiantes, y tener la posibilidad de jugar un partido así era un sueño para él. Estuvo cargado de un fuerte componente emocional desde el inicio de su trayectoria en el club.

Also read Final de la Copa Libertadores 2026: Estudiantes vs. Palmeiras en Montevideo

Contexto del retorno al Pincha

A comienzos de año ya había intentado volver a La Plata, pero desde Racing no le habían dado salida. Tuvo que esperar varios meses más para concretar su deseo de regresar al Pincha. Recién cuando la Academia quedó eliminada de toda competencia, pudo volver a la casa que siempre consideró su hogar. Sentía que quizás era la última oportunidad de cerrar su carrera en ese lugar.

Diferencia entre bronca y tristeza

Cuando le consultaron si predominaba la bronca o la tristeza, su respuesta fue inmediata. Respondió que había tristeza, pero no bronca porque dieron todo y lucharon hasta el final. Mencionaron la última pelota y admitieron que el rival tuvo una ocasión en el segundo tiempo. La metieron y fue el generador de las primeras tres amarillas que tuvo Palmeiras en el encuentro.

Advertisement

Actuación táctica y liderazgo

Con viveza, Rojo hizo que Giay, el Flaco López y el arquero Carlos Miguel vieran la tarjeta amarilla. Sin culpa en el gol de Sosa, terminó empujando a sus compañeros hacia adelante. Buscaba poner la pelota en el área constantemente durante los minutos finales. Dejó todo en la cancha por el bien del equipo y el club al que ama.

Orgullo y continuidad del proyecto

Marcos Rojo afirmó que se va orgulloso de formar parte de este equipo y de este club. Sostuvo que van a seguir adelante y continuar luchando a pesar de la derrota. No todos los cuentos tienen final feliz, pero la experiencia emocional fue única. El defensor cumplió su sueño de competir en la máxima instancia continental.