Marcos Rojo, expulsado y furioso: escándalo en el Racing-River

Marcos Rojo vivió una noche para el olvido en el clásico Racing-River. Expulsado por un manotazo y luego de insultar al árbitro, el defensor fue protagonista de errores defensivos que costaron caro a su equipo. River aprovechó la ventaja numérica para ganar el partido y avanzar en el torneo.

Marcos Rojo fue expulsado del encuentro Racing - River y protagonizó un cruce acalorado con el árbitro Sebastián Zunino. La noche del defensor se convirtió en una pesadilla, marcada por errores defensivos cruciales y una reacción inaceptable que culminó con su expulsión .

El primer gol del partido, anotado por Facundo Colidio, llegó tras un error defensivo garrafal del defensor. La frustración se apoderó de Rojo, quien, antes de dirigirse a los vestuarios, profirió insultos al árbitro, incrementando la posibilidad de una sanción aún mayor.

El resultado del partido, favorable a River, que se impuso al equipo rival, es el reflejo de la mala noche de Rojo y las consecuencias de sus acciones. El conjunto Millonario, aprovechando la ventaja numérica, aseguró su paso a los octavos de final del Torneo Apertura.

El segundo gol, marcado por Sebastián Driussi, selló la victoria de River y afianzó su posición en la tabla anual, consolidando el rendimiento del equipo ante un Racing debilitado por la expulsión. La actuación de Rojo, que ya era cuestionada, solo se agravó con esta nueva situación.

La expulsión de Rojo, ya es un estigma que lo acompaña desde sus días en Boca. Ya había recibido una amarilla por protestas, y posteriormente, en un forcejeo, propinó un manotazo a Lucas Martínez Quarta, lo que le valió la tarjeta roja. Esta acción, además de su impacto en el juego, generó un ambiente tenso y negativo en el campo.

El desempeño de Rojo estuvo lejos de ser el esperado, pues su desempeño lo llevó a ser criticado y silbado por gran parte de la afición en el Cilindro. La expulsión, sumada a los errores, lo marginó del encuentro y dejó al equipo con un hombre menos en el campo.

Rojo, reconocido por su pasado en la Selección Argentina, había mostrado un desempeño sólido, hasta que la pasión lo desbordó una vez más. Las expulsiones infantiles del defensor en partidos importantes ya son un estigma que lo acompaña desde su etapa como jugador azul y oro.

El defensor, conocido por su temperamento y entrega en el campo, no pudo controlar sus emociones y terminó perjudicando a su equipo.





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