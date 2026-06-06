Marcos Acuña reaparece en redes con mensaje para la selección argentina tras quedar fuera del Mundial 2026

El futbolista Marcos Acuña, excluido de la lista de convocados para el Mundial 2026, publicó una foto en redes sociales con objetos alusivos a River Plate y la selección argentina, mostrando su apego a la Albiceleste pese a no ser considerado. La imagen incluye un termo con escudos, una Copa del Mundo y un mate con la AFA y las tres estrellas. Acuña, conocido como "El Huevo", inició sus vacaciones tras ser licenciado por River Plate, que reanudará entrenamientos en junio. Su relación con un excompañero de Sevilla también se menciona. Scaloni llevará solo un lateral izquierdo natural al Mundial, mientras que Acuña jugó seis de siete partidos en la conquista de Qatar 2022.

Marcos Acuña reapareció en redes sociales tras quedarse fuera de la lista de convocados para el Mundial 2026 . (Foto: IG/marcos.acuna10). Después de conocerse la nómina definitiva, el "Huevo" había realizado una publicación alejada del fútbol, pero eso cambió este viernes cuando compartió un mensaje con una clara referencia a la Albiceleste .

Acuña publicó una foto de un termo grabado con los escudos de River Plate y de la Selección argentina, además de una imagen de la Copa del Mundo y los números que utilizó a lo largo de su carrera. En la misma imagen también se observa un mate decorado con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y las tres estrellas que representan los títulos mundiales obtenidos por el combinado nacional.

A minutos de que se conociera la lista de convocados, Acuña compartió en sus redes sociales una foto del futbolista junto a sus seres queridos. Ambos fueron compañeros en Sevilla y mantienen una estrecha relación. Después de la publicación de la nómina, el lateral inició su período de vacaciones luego de haber sido licenciado por tras el último partido de River frente a Blooming.

El plantel millonario volverá a reunirse a mediados de junio para retomar los entrenamientos con vistas al segundo semestre de la temporada. en la final que River perdió con Belgrano en el Torneo Apertura. Lionel Scaloni decidió viajar a la Copa del Mundo con un solo lateral izquierdo natural, de los cuales siete fueron en Mundiales (Rusia y Qatar). El "Huevo" estuvo presente en seis de los siete encuentros del seleccionado en la edición donde conquistó su tercera estrella





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcos Acuña Selección Argentina Mundial 2026 River Plate Lionel Scaloni Copa Del Mundo Albiceleste

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué hay detrás de la preparación inusual de la Selección Argentina para el Mundial 2026La experiencia de Qatar 2022 le sirvió al cuerpo técnico para evitar los mismos problemas que tuvo en la previa a aquella Copa del Mundo.

Read more »

Mundial 2026: España y Francia se preparan para el inicio del torneoLa recta final para el inicio del Mundial 2026 llega este jueves con partidos amistosos de España y Francia. Los equipos se preparan para la gran cita, pero también enfrentan desafíos y lesiones.

Read more »

estas son las 18 canciones de la banda de sonido oficial del Mundial 2026La FIFA publicó un mensaje en las redes sociales con todos los detalles de las 18 canciones.

Read more »

Polémica en Brasil: Casemiro y una tremenda patada a Endrick a días del Mundial 2026El mediocampista de Brasil protagonizó una acción que generó preocupación a pocos días del Mundial 2026 por una entrada sobre Endrick en un entrenamiento.

Read more »