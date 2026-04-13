Marcone responde con humor a Belmonte tras el cruce en el clásico: 'Mano a mano'

El mediocampista de Independiente, Iván Marcone, se refirió con humor al choque que protagonizó con Tomás Belmonte de Boca Juniors en el empate 1-1 en la Bombonera. El partido estuvo marcado por la intensidad y las jugadas polémicas.

El empate 1-1 entre Boca Juniors e Independiente en la Bombonera, correspondiente a la fecha 14, dejó un sabor agridulce y un cúmulo de emociones encontradas, no solo por el resultado, sino también por las intensas disputas y jugadas polémicas que marcaron el encuentro.

Uno de los momentos más comentados fue el cruce entre Iván Marcone, mediocampista de Independiente, y Tomás Belmonte, jugador de Boca. Tras el partido, Marcone, con un toque de humor, se refirió al incidente, dejando claro su estilo directo y personal en las disputas futbolísticas. El choque, que se produjo en un momento clave del partido, añadió aún más tensión a un clásico ya de por sí cargado de rivalidad. Marcone, conocido por su entrega y temperamento en el campo, demostró una vez más su carácter, dejando claro que prefiere las batallas mano a mano. Su declaración, dirigida a Belmonte, fue una muestra de respeto y a la vez de su forma de entender el juego, sin esconder su intención de ir al enfrentamiento directo cuando la situación lo requiere.

El clásico, en general, se caracterizó por su intensidad y fricción, con numerosas jugadas que generaron polémica y discusiones tanto dentro como fuera del campo. Los jugadores, conscientes de la importancia del encuentro, no escatimaron esfuerzos en cada disputa, lo que derivó en un juego con mucha adrenalina y un constante ir y venir de emociones. La Bombonera, con su ambiente único, fue testigo de un partido que quedará en la memoria de los aficionados.

La acción que involucró a Marcone y Belmonte ocurrió en el segundo tiempo, específicamente a los 29 minutos, en un período del partido que se volvió particularmente tenso tras el gol de Matías Abaldo que puso en ventaja a Independiente. La disputa por el balón entre Marcone y Malcom Braida fue intensa y, cuando Marcone logró hacerse con la posesión, Belmonte intervino con ímpetu, generando un choque que involucró a los tres jugadores. Este incidente desencadenó una serie de agarrones y roces entre los futbolistas, sumándose a la tensión general del partido. Camilo Rey Domenech también se vio involucrado en esta situación, añadiendo más drama al momento.

Además del choque entre Marcone y Belmonte, el partido estuvo marcado por otras jugadas polémicas. Una de ellas fue el penal sancionado a favor de Boca Juniors, tras una jugada dentro del área de Independiente. Sebastián Valdez tocó a Alan Velasco, quien cayó, y después de la revisión en el VAR, el árbitro Andrés Merlos decretó la pena máxima. Milton Giménez convirtió el penal, estableciendo el empate 1-1 antes del descanso. Este gol, y la polémica que lo rodeó, cambiaron el rumbo del partido, añadiendo un ingrediente extra de drama y discusión. La actuación del VAR, una vez más, generó debates y opiniones divididas, reflejando la complejidad de las decisiones arbitrales en el fútbol moderno.

El partido tuvo un significado especial para Iván Marcone, quien jugó en Boca Juniors entre principios de 2019 y mediados de 2020. Durante su paso por el club, disputó 46 partidos oficiales y ganó dos títulos: la Supercopa Argentina 2019 y la Superliga 2019/20. Su regreso a La Bombonera con la camiseta de Independiente, por lo tanto, añadió un elemento emocional extra al encuentro. El clásico, en general, fue un reflejo de la pasión y la rivalidad que caracterizan al fútbol argentino. El empate, aunque valioso para ambos equipos, no satisfizo completamente sus expectativas. El partido estuvo lleno de momentos clave, desde el gol de Abaldo que puso en ventaja a Independiente hasta el polémico penal que le dio el empate a Boca. La tensión se mantuvo alta durante todo el encuentro, con cada jugada disputada con intensidad y cada decisión arbitral sometida a escrutinio. Los aficionados, por su parte, vivieron un partido lleno de emociones, con momentos de alegría, frustración y constante expectativa. El clásico Boca-Independiente, una vez más, demostró ser un espectáculo de alto voltaje, donde la rivalidad y la pasión se entrelazan para crear un ambiente único.





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