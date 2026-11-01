Marco Rubio aclara que EE.UU. no participó en la huida de Flávio Bolsonaro

El senador Marco Rubio afirma que EE.UU. no intervino en la partida de Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos tras una orden judicial. Trump permite su estancia indefinida.

El senador Marco Rubio declaró el miércoles que el gobierno de Estados Unidos no tuvo participación directa en la huida de Flávio Bolsonaro de Brasil. Rubio hizo estas afirmaciones durante una rueda de prensa en Atlanta, tras confirmar que el excandidato presidencial brasileño llegó al territorio estadounidense con su familia. Esta declaración llega a pesar de que el expresidente Donald Trump indicó que Bolsonaro podría quedarse en el país tanto tiempo como deseara.

Detalles del viaje y origen del vuelo

Flávio Bolsonaro, de 45 años, perdió su candidatura en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil celebradas el 24 de octubre. Tras llegar a Estados Unidos, se reveló que un tribunal brasileño le había ordenado entregar sus pasaportes en el marco de múltiples investigaciones en su contra. El excandidato huyó de Brasil pasando por Argentina y Ecuador a bordo de un avión privado.

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Según informes de The New York Times y The Wall Street Journal, el vuelo fue fletado por Jason Miller, asesor de Trump. Además, el director de la aerolínea declaró a la AFP que el pago por el traslado se realizó desde una cuenta bancaria estadounidense a través de un intermediario. La Casa Blanca no ha emitido comentarios oficiales sobre este vuelo específico.

Reacciones diplomáticas y postura de Trump

El expresidente Donald Trump calificó las elecciones brasileñas de vergonzosas y expresó simpatía por el senador de derecha. Aunque no tiene planes de reunirse con Flávio Bolsonaro, Trump afirmó que lo trataron de manera muy injusta. Esta postura contrasta con la negación oficial de involucramiento por parte de Rubio.

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Una fuente diplomática brasileña, que habló bajo condición de anonimato, declaró que el representante diplomático de Argentina fue convocado a una reunión rutinaria. En ese encuentro, se solicitó al gobierno argentino dar explicaciones sobre el papel de su territorio en la huida. Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina negó posteriormente que se le pidieran explicaciones por su gobierno.

Situación legal de Flávio y Jair Bolsonaro

Desde su llegada a Estados Unidos, Flávio Bolsonaro ha afirmado ser el verdadero líder de Brasil. El excandidato ha declarado públicamente que abandonó su país porque se consideraba víctima de una persecución política. Estas acusaciones se suman a la compleja situación legal que afecta a su familia en Brasil.

El padre de Flávio Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, cumple actualmente una condena de 27 años bajo arresto domiciliario. Esta sentencia se debe a un plan para ejecutar un golpe de Estado después de su derrota en las elecciones de 2022. La situación actual de ambos hombres representa un punto de tensión significativo en las relaciones entre Brasil y Estados Unidos.

Implicaciones políticas y futuras consecuencias

La estancia de Flávio Bolsonaro en Estados Unidos podría tener implicaciones a largo plazo para la política brasileña. Su permanencia en el país norteamericano bajo la autorización del expresidente Trump añade una capa adicional de complejidad a las investigaciones en curso. Los observadores políticos esperan ver cómo evolucionan las respuestas legales y diplomáticas de ambos gobiernos.

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La negación de Rubio sobre la participación estadounidense busca mitigar posibles controversias internacionales. Sin embargo, la financiación del vuelo desde cuentas estadounidenses mantiene el escrutinio sobre los vínculos entre figuras políticas de ambos países. El caso continúa desarrollándose mientras se resuelven los procedimientos judiciales en Brasil.