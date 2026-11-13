Marco Bechis revela el peso de la memoria en su película Retorno a Buenos Aires

El director ítalo-chileno Marco Bechis, víctima de la dictadura argentina, analiza su nuevo filme sobre sobrevivientes y la importancia de los juicios a los militares en la historia de Argentina.

El director ítalo-chileno Marco Bechis ha presentado su reciente obra cinematográfica Retorno a Buenos Aires en el Festival Internacional de Cine de Venecia de este año. La película se ha convertido en una fuerte candidata al premio Globo de Oro, otorgado por la asociación de la Prensa Extranjera de Roma. Este proyecto no marca el primer acercamiento de Bechis a la historia de la dictadura argentina en su trayectoria artística.

La trayectoria de Bechis en la dictadura

Marco Bechis nació en Santiago de Chile en octubre de 1955, aunque su familia se trasladó a vivir a Buenos Aires apenas un año después. Residió en esa ciudad desde que tenía un año de edad hasta que fue expulsado por las fuerzas militares. El secuestro ocurrió en 1977 cuando el cineasta era estudiante de profesorado nocturno en el Colegio Mariano Acosta.

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Tras su captura, Bechis permaneció diez días en una prisión clandestina antes de ser trasladado a otro centro de detención en La Plata durante cuatro meses. Logró obtener su expulsión del país debido a la posesión de un pasaporte italiano, lo que le permitió escapar de la persecución. Posteriormente, se radicó en Milán donde inició su dedicación al cine y colaboró con el reconocido director Federico Fellini.

El enfoque en el sobreviviente y los juicios

La narración de Retorno a Buenos Aires centra su trama en la historia de Mariano Guerra. Este personaje es un sobreviviente de la dictadura que regresa a Argentina después de 33 años de residencia en Italia. Su motivo es testimoniar en un proceso judicial contra los militares que lo secuestraron, torturaron y redujeron a la condición de esclavo.

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Durante su participación en el mismo proceso junto a otros testigos, el protagonista logra desbloquear recuerdos que había ocultado durante décadas. La película busca dialogar con un público internacional sobre la figura del sobreviviente, una entidad que Bechis considera contemporánea y tristemente moderna en el contexto actual global.

Reflexiones sobre la memoria y la política

Marco Bechis ha declarado que no realiza cine para enviar mensajes políticos ni para modificar situaciones políticas, las cuales considera imposibles de cambiar mediante el arte. Sin embargo, sostiene que la memoria se construye de manera lenta y constante, similar al hormigón armado. Esta construcción se cristaliza en su base independientemente de los cambios de gobierno que ocurran.

El director expresó que no teme que la memoria sobre los eventos en Argentina se modifique profundamente por un gobierno que está por terminar. A pesar de las declaraciones de figuras políticas, considera que cualquier joven argentino de 18 años conoce la realidad de los crímenes cometidos y la culpabilidad de los procesados, como la muerte de Videla en la cárcel.

Legado cinematográfico y próximos pasos

Las películas de Marco Bechis han acumulado 14 premios internacionales a lo largo de su carrera. Entre sus trabajos más famosos que abordaron la dictadura se destacan Garage Olimpo de 1999, Hijos de 2001 y El rumor de la memoria de 2014. Recientemente, el director participó del Festival Internacional de Cine de Salónica, en Grecia, lugar donde ya había sido premiado por Garage Olimpo en el año 2000.

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Bechis continúa explorando la figura del sobreviviente como una víctima fundamental para los juicios, los cuales han sido centrales en la historia argentina. Su nueva obra busca reflexionar sobre la culpa de estar vivos mientras otros mueren, un trauma profundo que persiste más allá de los hechos ocurridos en los centros clandestinos de detención.