Marco Antonelli: El padre de Kimi revela el sacrificio y la herencia detrás del título

Marco Antonelli, padre de Kimi, explica cómo Mercedes apoyó la carrera de su hijo y la emoción por el título mundial tras superar la falta de fondos que limitó su propia carrera.

Marco Antonelli, padre del campeón mundial de Fórmula 1 Kimi Antonelli, ha revelado en una entrevista exclusiva con Clarín durante el Gran Premio de Brasil los detalles personales y familiares que condujeron al joven italiano a lo más alto del automovilismo. La charla, realizada en el paddock de Interlagos, explora la evolución de la relación entre padre e hijo, desde loscelos iniciales de Marco hasta la celebración conjunta del primer título de un compatriota italiano en la máxima categoría.

El padre de Kimi ha explicado que inicialmente no quería que su hijo se dedicara al automovilismo debido a sus propias experiencias negativas en el deporte. Marco era piloto antes de ser padre y comprende la dificultad económica que representa competir en Fórmula 1, por lo que intentó disuadir a Kimi al principio de su carrera. Sin embargo, reconoció que su hijo tenía un talento excepcional y una determinación especial que no podía ignorar.

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La barrera económica y el rol de Mercedes

Kimi Antonelli comenzó su trayecto profesional con el apoyo fundamental de la academia de jóvenes pilotos de Mercedes, quien invirtió en él hace ocho años cuando tenía doce años de edad. Esta alianza fue crucial para superar la barrera financiera que Marco había enfrentado en su propia carrera, ya que sin un presupuesto sólido es casi imposible aspirar a una carrera exitosa en el automovilismo moderno. La confianza de Mercedes en el talento de Kimi desde temprana edad permitió que este desarrollara su potencial sin las limitaciones económicas que afectaron a su padre.

A pesar de que Kimi ha sido reconocido como el piloto más joven en alcanzar este logro histórico, Marco Antonelli ha mantenido una posición de acompañamiento constante pero no invasiva. A diferencia de un manager o un consejero técnico, Marco ha actuado como un pilar emocional, presente en cada carrera para brindar estabilidad y apoyo incondicional. Esta actitud ha sido clave para que Kimi pueda manejar la presión de los medios y las expectativas sin perder su enfoque en la pista.

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El legado familiar y el abuelo boxeador

La familia Antonelli incluye una rica historia de dedicación al deporte, con un abuelo que era boxeador y cuya influencia perdura en las tradiciones familiares. Un elemento simbólico clave en esta herencia es un pequeño auto dorado que el abuelo le regaló a Marco, y que él mismo entregó a Kimi antes de su debut en Fórmula 1. Este objeto representa la unión de tres generaciones y la transmisión de una pasión que ha sobrevivido a las dificultades económicas y los desafíos personales.

La emoción de Kimi al escuchar la versión de Luciano Pavarotti en el podio de México, donde celebró su victoria, también está ligada a este legado familiar. El campeón ha expresado que esa canción era escuchada constantemente por su abuelo, y escucharla nuevamente le trajo recuerdos profundos y una sensación de conexión con sus raíces. Kimi admitió que lloró de emoción, reconociendo el orgullo que sentiría su abuelo por su logro, lo que añade una capa significativa de significado personal a su triunfo deportivo.

Reconocimiento en Italia y próximos pasos

Con el título mundial asegurado, la familia Antonelli se prepara para regresar a Italia, donde se esperan numerosas celebraciones públicas. Marco Antonelli ha expresado su alegría por poder compartir estos resultados con todos los italianos, quienes están deseosos de festejar la primera consagración de un compatriota en la Fórmula 1. Este retorno a la tierra natal de Kimi no solo es una celebración personal, sino también un momento de orgullo nacional para una comunidad que ha seguido de cerca el ascenso del joven piloto.

Marco Antonelli continúa apoyando a su hijo en cada etapa, cargando incluso con el casco que Kimi estrenó en homenaje a su abuelo durante la carrera en Brasil. Su presencia constante en el paddock, aunque sin interferir en las decisiones técnicas, refleja un equilibrio cuidadoso entre el apoyo paternal y el respeto por la autonomía profesional de Kimi. Esta dinámica ha permitido que Kimi pueda centrarse en su rendimiento mientras sabe que tiene el respaldo incondicional de su familia.