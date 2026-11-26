Miles de mujeres protestan en Santiago por la liberación de 56 pederastas y el cierre de Prodemu, en medio de una crisis con el gobierno de José Antonio Kast.

Miles de mujeres se movilizaron el miércoles en el centro de Santiago de Chile para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La manifestación, que partió desde Plaza Italia y recorrió las principales arterias de la capital, buscó denunciar la supuesta indolencia del gobierno de ultraderecha de José Antonio Kast. Las participantes exigieron justicia y criticaron duramente las políticas del Ejecutivo, calificándolas de crueldad hacia las féminas y una muestra de desidia en la gobernanza nacional.

Escándalo por liberación de pederastas en Chile

La protesta estalló con fuerza debido al reciente escándalo desatado por la liberación de medio centenar de pederastas condenados. El gobierno de José Antonio Kast otorgó rebajas de penas a más de 56 personas culpables de crímenes de violencia sexual y de lesa humanidad. Esta decisión ha provocado una reacción inmediata de la opinión pública y ha colocado al ministro de Justicia al borde de un juicio político por la gestión de estos indultos y reducciones de condena.

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Demandas de la Coordinadora 8M y sus voceros

Fernanda Cavada, vocera de la Coordinadora 8M, la principal organización feminista del país, lideró los discursos durante la marcha. Cavada afirmó que el actual gobierno demuestra una falta total de interés por gobernar en favor de las mujeres. La activista denunció que la liberación de condenados se hizo para cumplir favores políticos, lo que abre la puerta a discursos de violencia cotidiana contra las mujeres. La coordinadora enfatizó que el machismo no solo tiene presencia en el poder, sino que también ejerce violencia directa contra la ciudadanía.

Políticas del gobierno de José Antonio Kast

La movilización también critica la composición y las decisiones del primer gobierno de extrema derecha desde el retorno a la democracia. Aunque José Antonio Kast evitó exponer posturas ultra conservadoras durante la campaña electoral, su gabinete ha sido interpretado como provocador. La designación de una activista antiabortista para el Ministerio ha generado malestar, especialmente tras la aprobación de los primeros presupuestos del gobierno en el Parlamento. Estas medidas incluyen ajustes en carteras estatales y el polémico cierre de Prodemu, la primera institución creada durante la transición a la democracia.

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Estadísticas de violencia y feminicidios en Chile

El contexto de la manifestación se ve agravado por las cifras alarmantes de violencia de género en Chile durante el año en curso. Según datos de la estatal Subcomisión de Coordinación Intersectorial de Femicidios, se han registrado al menos 33 feminicidios consumados en el territorio nacional. Por su parte, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres contabiliza un total de 41 víctimas mortales. Estas estadísticas sirven como el telón de fondo doloroso para las consignas escuchadas en las calles, como patriarcado y capital son una alianza criminal.

Impacto social y próximas acciones feministas

La marcha ha solidificado la posición del movimiento feminista frente a las políticas de Kast y su círculo político. Los colectivos sociales y de derechos humanos que encabezaron el cortejo dejaron claro que la presión ciudadana continuará. Las participantes utilizaban tambores y silbatos para marcar el ritmo de una protesta que no acepta la impunidad ni la desatención institucional. La Coordinadora 8M y sus aliados mantienen que la situación actual representa una amenaza directa para la seguridad y los derechos de las mujeres chilenas.